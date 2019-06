Sněmovna probere své nominanty na státní vyznamenání

Praha - Sněmovna by dnes měla navrhnout prezidentu Miloši Zemanovi své kandidáty na státní vyznamenání. Ve druhém čtení by měli poslanci projednat zavedení elektronických dálničních známek. Po odkladech by se mohli také dostat k výročním zprávám České televize za roky 2016 a 2017.

Členy dolní komory zaměstnají také interpelace na členy vlády. Nebude na nich ale premiér Andrej Babiš kvůli zasedání Evropské rady v Bruselu.

Předběžný návrh nominantů na státní vyznamenání čítá 48. Sněmovna by měla prezidentovi navrhnout ocenění například už bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky, někdejší bývalé náčelníky generálního štábu Jiřího Šedivého a Petra Pavla a bývalého generálního tajemníka Severoatlantické aliance George Robertsona. Zeman nemusí návrhům vyhovět.

Dosavadní odklady projednávání výročních zpráv České televize vnímá část poslanců jako nátlak na toto veřejnoprávní médium. Neschválení dvou zpráv by mohlo vést až k výměně vedení televize.