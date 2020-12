Sněmovna přerušila schvalování rozpočtu do pátku - video

Praha - Sněmovna dnes odložila hlasování o návrhu státního rozpočtu na příští rok do pátku. Menšinová vláda ANO a ČSSD dosud nemá dojednanou podporu pro jeho schválení. Komunisté, kteří kabinet v dolní komoře tolerují, podmiňují své hlasy přesunem deseti miliard korun z obranné kapitoly do rozpočtové rezervy.

Po polední přestávce už Sněmovna o rozpočtu nejednala kvůli vyžádaným přestávkám pro poslanecké kluby ANO, ČSSD a KSČM. V nich premiér Andrej Babiš (ANO) jednal s komunisty i se sociálními demokraty. Dalším postupem ve schvalování rozpočtu se nakonec zabývali členové vedení dolní komory.

Přerušení do pátečního rána navrhl s odvoláním na dohodu z grémia místopředseda frakce ANO Roman Kubíček. Sněmovna návrh schválila hlasy 85 z 92 přítomných poslanců. Proti hlasovali jen dva poslanci ČSSD a nezařazení z Trikolóry a Jednotných.

Před polední přestávkou Babiš ve Sněmovně řekl, že vláda nyní podporu pro návrh rozpočtu nemá. Ministerský předseda pak žádal opoziční lídry, aby jejich poslanci opustili při hlasování o rozpočtu jednací sál, a umožnili tím jeho schválení. Z opozičních řad ale zaznívaly nesouhlasné reakce.

Objevily se i informace, že komunistický pozměňovací návrh na přesun peněz z ministerstva obrany by mohli podpořit poslanci hnutí SPD. Jeho předseda Tomio Okamura to ale odmítl. Poukázal na to, že SPD má vlastní návrh, který uvnitř kapitoly převádí miliardy z nákupu nových zbraní ze zahraničí na modernizaci současné techniky.

Jan Volný z Jednotných, zvolený původně za SPD, na závěr jednacího dne Babišovi nabídl, že se svým kolegou Marianem Bojkem rozpočet podpoří. Podmínil to ale schválením úpravy, která snižuje na polovinu státní příspěvek politickým stranám a hnutím.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by od ledna rozpočtové provizorium. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před tím poslance varovala. Poukazovala na to, že vláda by mohla díky 500miliardovému schodku schválenému na letošek hospodařit ještě s bezmála pěti miliardami korun měsíčně navíc.

Rozpočet se v debatě stal tradičně terčem opoziční kritiky. Poslanci nevládních stran tvrdí, že návrh je nereálný, když nepředpokládá mimo jiné plánované daňové změny. Návrh rozpočtu byl podle Jana Skopečka (ODS) postaven na vodě, podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka jde o cár papíru a podle Věry Kovářové (STAN) je pouze prázdnou nádobou, a to ještě s dírou ve dně.

Předseda klubu lidovců Jan Bartošek řekl, že pokud se rozpočet nepodaří schválit, bude to jasná ukázka toho, že vláda je slabá, a naváže to na chaos, který doprovází její restrikce kolem koronavirové krize.

Babiš žádá opozici, aby opuštěním sálu umožnila schválit rozpočet

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně řekl, že jeho menšinová vláda s ČSSD v tuto chvíli podporu pro návrh rozpočtu nemá. Ke škrtu v obranné kapitole, kterým své hlasy podmiňuje KSČM, se znovu postavil záporně. Ministerský předseda jmenovitě požádal opoziční lídry, aby jejich poslanci opustili při dnešním hlasování o rozpočtu jednací sál a umožnili tím jeho schválení. Z opozičních řad zaznívaly nesouhlasné reakce.

"Když odejdete ze sálu, tak to bude konstruktivní krok z vaší strany," prohlásil Babiš. Takový postup by podle něho odblokoval situaci a pomohl by překonat největší zdravotnickou a ekonomickou výzvu za posledních 30 let. Opoziční strany by pak podle něho mohly říct voličům, že i když premiéra a jeho vládu nesnášejí, obyvatelé jsou pro ně důležitější.

Předseda KSČM Vojtěch Filip dopoledne před poslanci řekl, že přesun deseti miliard korun z ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je kvůli epidemii nového koronaviru nutný a komunisté na tom trvají. "Kladou si podmínky, které pro nás nejsou přijatelné," komentoval komunistický požadavek Babiš.

Podotkl také, že informační systémy nejsou na rozpočtové provizorium, které Česku hrozí, přizpůsobeny. Novinářům ve Sněmovně později řekl, že provizorium by znamenalo "totální krizi". "Myslím, že už potom do voleb se těžko něco stane, pokud vláda nebude mít podporu a rozpočet neprojde," uvedl. "Pokud se teď nedomluvíme na rozpočtu, tak nevím, s kým bychom se domluvili na rozpočtu příští rok. Asi s nikým," dodal. Pokud by daná situace nastala, vláda se tím podle Babiše bude zabývat hned ve čtvrtek a rozepíše rozpočet na leden.

"My z žádného sálu odcházet nebudeme," prohlásil předseda SPD Tomio Okamura. Kritizoval Babiše za to, že vláda dává peníze "promigračním neziskovkám". Šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek poznamenal, že ho Babiš nabádá, aby nevykonával svůj poslanecký mandát. "Odmítám opouštět Sněmovnu jenom kvůli tomu, že nemáte dostatek hlasů pro to, abyste schválili tento rozpočet," vzkázal ministerskému předsedovi.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík vyzval premiéra k tomu, aby odpískal "daňový paskvil", který předložil poslancům. Měl na mysli Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy a zdaňování sazbami 15 a 23 procent, který čeká opětovné sněmovní posouzení potom, co daňový balíček vrátil poslancům s úpravami Senát. "Máme tady premiéra, jehož vláda nemyslí na budoucnost našich dětí a vnuků," řekla Věra Kovářová (STAN). Babišovi vytkla mimo jiné to, že jeho vláda neuskutečnila žádnou reformu, nabrala nejvíc úředníků a že on působí největší chaos ve veřejných financích.

Zatímco obvykle trvá schvalování návrhu státního rozpočtu do večera, dnes se zdá, že poslanci by mohli hlasovat už odpoledne.

Rozpočtové provizorium zvýší nejistotu, varovala Schillerová

Poslanci začali v závěrečném kole probírat návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda jim ho předložila s navrženým schodkem 320 miliard korun, podporu ve Sněmovně nemá zajištěnou. Pokud Sněmovna rozpočet neschválí, nastane rozpočtové provizorium. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před ním poslance varovala. Zvýšilo by míru nejistot, uvedla. Stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard.

Provizorium nastane, když Sněmovna do konce roku neschválí rozpočet. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Vládě by provizorium podle ministryně dalo možnost hospodařit celkově s 57 miliardami korun navíc. Tyto peníze by navíc nebyly na nic vázány, zdůraznila. Vláda by v provizoriu nemohla využívat takzvané nároky z nespotřebovaných výdajů, tedy nevyužité peníze z minulých let.

Ministryně řekla, že státní rozpočet a veřejné finance nejsou jen účetní kniha. Aby plnily své funkce, dává schodek pro rok 2021 smysl, ekonomicky i ze sociálního hlediska, podotkla.

"Jde o pokrizový rozpočet. Za cenu vyššího zadlužení navyšuje výdaje na sociální zabezpečení, vědu, výzkum, školství, investice do fyzické infrastruktury. Nepodkopává tak nohy ekonomice růstem zdanění nebo nesystémovými škrty," prohlásila. Rozpočet s navrženým schodkem je v prostředí nízkých úroků ze státních dluhopisů investicí k rychlému návratu do normálu, míní ministryně.

Státní rozpočet na příští rok považuje Schillerová za maják v rozbouřených vodách. Vyzvala poslance, aby ho nezhasínali.

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard korun, s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta. Nepočítá s dopady vládního daňového balíčku, který by měl mít podle schválené sněmovní verze dopady na veřejné rozpočty v objemu 130 miliard korun. V Senátem schválené verzi by měl připravit veřejné rozpočty v příštím roce asi o 99 miliard korun.

Filip opět hájil odebrání peněz z obrany, KSČM na změně trvá

Předseda KSČM Vojtěch Filip dnes ve sněmovní rozpravě opět hájil odebrání deseti miliard korun z obranné kapitoly. Jejich přesun do rozpočtové rezervy je kvůli epidemii nového koronaviru nutný, komunisté na tom trvají, uvedl ve Sněmovně při dnešním závěrečném schvalování návrhu rozpočtu na příští rok.

Menšinová vláda ANO a ČSSD se škrtem v obraně nesouhlasí. Podporu pro rozpočet podle dosavadních informací dojednanou nemá. Komunisté kabinet v dolní komoře tolerují a jejich postoj by měl být rozhodující. Přesný počet poslaneckých hlasů, které by vláda pro schválení rozpočtu potřebovala, ale není jasný. Sněmovna navíc jedná kvůli koronavirové epidemii zhruba v polovičním složení. Množství poslanců přítomných v sále se mění.

Filip podotkl, že peníze se mohou vrátit do obranné kapitoly, pokud bude nutné povolat vojáky na pomoc ve zdravotnictví, v sociálních službách, hasičům nebo policistům. "Nemáme žádnou křišťálovou kouli, abychom odhadli, co se může odehrát při pokračující pandemické krizi," řekl. Rezerva podle něho může být potřebná i pro zachování provozu vojenských podniků.

Návrh KSČM podle Filipa napadají ti, kteří uvažují ideologicky. "Jestli se tohle stalo sporem, vedou ho ti, kteří nevnímají reálnou situaci a uvažují ve starých schématech," prohlásil.

Komunisté požadují také posílení sociálních služeb o 1,2 miliardy korun, hasičského sboru o 120 milionů korun a policie o 280 milionů korun. "Budeme trvat na tom, aby naše pozměňovací návrhy byly schváleny," dodal Filip.

Onderka (ČSSD) odmítl návrh komunistů vzít peníze obraně

Vzít deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany na příští rok, jak požaduje KSČM a vyměnit to za podporu komunistů pro státní rozpočet považuje statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka za špinavý kšeft. Při dnešním projednávání návrhu rozpočtu před poslanci odmítl, že by se na něm ČSSD podílela. Komunisté svoji podporu rozpočtu podmiňují právě zmíněným škrtem v rozpočtu armády.

Vláda dosud komunistický návrh odmítala. Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozpravě krátce po poledni potvrdil, že vláda podporu pro rozpočet nemá.

Předseda KSČM Vojtěch Filip dopoledne před poslanci řekl, že přesun peněz z ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je kvůli epidemii nového koronaviru nutný a komunisté na tom trvají.

Sociální demokraté budou hlasovat pro rozpočet se schodkem 320 miliard korun, jak ho schválila vláda a poslala do Sněmovny, uvedl Onderka.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by rozpočtové provizorium a stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard korun. Onderka vyjádřil přesvědčení, že vláda, kraje i obecní rozpočty by zhruba jednoměsíční skluz bez schváleného rozpočtu zvládly.

Návrh rozpočtu neodráží potřeby Česka, uvedl Fiala (ODS)

Návrh rozpočtu neodráží skutečné potřeby Česka, nelze jej přepracovat, pouze mírně vylepšit, řekl při jeho dnešním sněmovním schvalování předseda opoziční ODS Petr Fiala (ODS). Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík označil rozpočet za cár papíru a předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek za mrtvý materiál. Šéf hnutí SPD Tomio Okamura (SPD) poukazoval na podle něho neúčelné rozpočtové výdaje. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se vláda řídí heslem Po nás potopa. Lídrovi STAN Vítu Rakušanovi chybí v rozpočtu představa o budoucnosti Česka.

"Rozpočet nelze předělat, nelze z něj udělat poctivý, dobrý rozpočet," uvedl Fiala. Pro mírné vylepšení návrhu, které by bylo možné, není podle něho politická vůle. Pozastavil se nad plánovaným dluhem 320 miliard i nad výhledem na další roky, což podle něho vytváří celkem víc než miliardový schodek.

Rozpočet navržený vládou ANO a ČSSD podle Fialy neodráží potřeby ekonomiky ani většiny lidí. Nejsou v něm žádné nové investice do infrastruktury nebo vzdělání k rozhýbání ekonomiky, neřeší se reformy a nešetří se na spotřebě státu. Připomněl, že ODS navrhuje pozměňovacími návrhy ušetřit více než 80 miliard korun, aniž to lidé podle Fialy pocítili.

Ferjenčík míní, že rozpočet má umožnit vládě doklopýtat až do voleb. Rozpočet nepočítá s koronavirovou krizí ani s dopady daňového balíčku, je zcela mimo realitu, vyčetl kabinetu.

Okamura zopakoval, že jeho hnutí rozpočet nepodpoří. Vláda podle něho připravila rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé občany, promigrační neziskovky nebo solární barony. Vládě vyčetl například nákupy vojenské techniky v objemu desítek miliard korun. Vládní koalici vyzval, aby podpořila pozměňovací návrhy, a dodal, že rozpočtové provizorium být nemusí.

Bartošek uvedl, že návrh rozpočtu není pravdivý a neodráží skutečnost příštího roku. Míní, že například příjmy vycházejí z nadhodnoceného očekávaného růstu ekonomiky. Kabinet postupuje v nastoupeném bludu, řekl.

Vláda se podle Pekarové Adamové nezabývá návratem veřejných financí na udržitelnou úroveň. Vyhýbání se odpovědnosti je pro kabinet příznačné, míní. Předsedkyně TOP 09 varovala, že v budoucnu hrozí kvůli současné politice vlády omezování veřejných služeb nebo růst daní.

Rakušan vytkl vládě, že v minulých letech za ekonomického růstu nevytvářela rezervy pro případ krize, naopak podle něho projídala konjunkturu a nakupovala voličské hlasy. "Krize přišla v nebývalých rozměrech a vláda na to připravena nebyla," řekl. Rozpočet pro příští rok by měl podle něho motivovat obyvatele k tomu, aby zůstali aktivní. "Přehledné podpůrné programy jsou tou investicí, ne stavět nesmyslné stavby," uvedl Rakušan. Zmínil také investice do vzdělání a důchodovou reformu. "Vláda připravila opakování vlastních chyb," komentoval rozpočet.