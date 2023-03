Sněmovna přerušila debatu o růstu penzí, pokračovat bude dnes od 7:00

Praha - Sněmovna dnes v 1:00 přerušila na základě dohody předsedů poslaneckých klubů debatu o sporném vládním návrhu na pomalejší zvýšení důchodů od letošního června. V jednání bude pokračovat od dnešních 7:00. Schůze začala v úterý v 10:00, včetně přestávek v jednání tak trvá 39 hodin. Samotná debata bez přestávek trvala dosud zhruba 32 hodin. Poslanci stihli stvrdit stav legislativní nouze, schválili program schůze a nyní debatují o tom, zda přetrvávají podmínky pro projednání vládní novely ve zkráceném řízení. Do rozpravy na toto téma se stále hlásí šest desítek poslanců.

Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL), který zákon za vládu předkládá, avizoval, že v ranních hodinách vystoupí s rozsáhlejším projevem. V něm by chtěl hlavně opozici vysvětlit podrobnosti tohoto návrhu.

Opozice již předem oznámila, že bude projednávání zákona obstruovat a bránit jeho přijetí. V rozpravě ve večerních a nočních hodinách opět zaznívaly výtky, že ministr Jurečka měl se změnou valorizačního vzorce přijít již loni. Opozice také zastává názor, že zákon má Sněmovna projednávat v řádném režimu ve třech čteních a nikoli ve stavu legislativní nouze. "Takhle nevíme nic a je nám tvrzeno něco, o čem já mám velkou pochybnost,“ prohlásila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Opoziční řečníci zpochybňovali zdůvodnění vlády, že ponechání původní valorizace podle platného zákona by znamenalo značné hospodářské škody. Ministr Jurečka řekl, že v příštích deseti letech by šlo celkově zhruba o 600 miliard korun.

"Čím vzniká ta škoda? Tím, že vyplatíte to, co říká zákon?" ptala se Berenika Peštová (ANO). Podle bývalého předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) není škodou to, že důchodci budou mít zhruba stejný reálný příjem v příštích deseti letech. Podle Lucie Šafránkové (SPD) je tvrzení o velkých hospodářských škodách, které by vyšší valorizací vznikly, vůči důchodcům urážlivé a je nepravdivé. Škody podle ní vzniknou, když Parlament změnu zákona schválí, protože klesne jejich koupěschopná poptávka.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Opozice to označuje mimo jiné za asociální nebo za protiústavní. Pokud zákon začne platit, chtějí se opoziční politici obrátit k Ústavnímu soudu.