Sněmovna přerušila debatu o balíčku, pokračovat v ní bude dnes

Praha - Sněmovna ve středu večer ani po deseti hodinách nedokončila úvodní kolo debaty o vládním konsolidačním balíčku, který má vylepšit stav tuzemských veřejných financí. Poslanci podle očekávání o půlnoci na dnešek rozpravu přerušili a pokračovat v ní budou opět dnes dopoledne od 9:00. Většinu času vyplnila vystoupení řečníků s přednostním právem, řadoví poslanci hovořili prostřednictvím dvouminutových faktických poznámek. První řádně přihlášená poslankyně Jana Pastuchová z ANO se se svým vystoupením dostala na řadu až před 21:00, tedy téměř po sedmi hodinách od začátku debaty.

Opozice balíček podle očekávání kritizuje a chce ho zamítnout již v prvním čtení. Předseda SPD Tomio Okamura a poslankyně ANO Jaroslava Jermanová Pokorná ho kromě toho navrhují vrátit vládě k dopracování.

Vzhledem ke koaliční většině se dá očekávat, že vláda projednávaný návrh zákona o konsolidaci veřejných financí uhájí. Podle bývalého premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše jsou veřejné finance v dobrém stavu a balíček je zbytečný. Opoziční hnutí ANO i SPD tvrdí, že vláda pouze zvyšuje daně občanům.

Poslankyně Pastuchová nazvala balíček plivnutím do tváře voličům vládní koalice. Lucie Šafránková (SPD) řekla, že balíček neobsahuje žádná konkrétní opatření na straně rozpočtových výdajů. Škrty a úspory chce vláda uskutečnit hlavně opatřeními ve své pravomoci, projednávaná předloha obsahuje hlavně změny daní, odstraňuje daňové výjimky a zjednodušuje některá pravidla.

Poslanec ANO Patrik Nacher uvedl, že předloha by se měla jmenovat vládní návrh zákona o zvyšování daní pro občany a podnikatele než o konsolidaci veřejných rozpočtů. "Nejde o nic jiného než o útok na peněženky občanů, podnikatelů a firem," řekl jeho kolega z hnutí Marek Novák.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již v úvodním slově řekl, že vláda se při tvorbě balíčku snažila o to, aby žádnou skupinu obyvatel, sociální, věkovou nebo profesní, nezasáhla příliš silně.

Vládní soubor navrhovaných opatření, konsolidační či ozdravný balíček, má zlepšit stav státního rozpočtu v příštím roce celkem o 97,7 miliardy korun a společně za roky 2024 a 2025 dohromady o 150,7 miliardy korun. Dnes projednávaný návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů jako takový má přinést státu v příštím roce 35,2 miliardy korun a v roce 2025, až začne platit zvýšená sazba daně z příjmů firem, mají příjmy státu stoupnout o 37,1 miliardy korun. Součástí projednávaného návrhu zákona tak nejsou omezování dotací a redukce státních výdajů, které mají pokrýt zhruba polovinu z plánované konsolidace.

Opozice se přela s koalicí kvůli balíčku, oba tábory si vyčítaly hospodaření

Jednání před tím provázely slovní půtky mezi opozicí a koalicí i vzájemná kritika za hospodaření při správě státu. Řečníci se přeli třeba o rekonstrukci Císařských lázní v Karlových Varech, o spořicí dluhopisy pro občany nebo o boji s inflací. Dosud hovořili hlavně řečníci s přednostním právem včetně členů vlády. Ostatní poslanci diskutovali v režimu faktických poznámek, které smějí trvat nejvýše dvě minuty. Sněmovna dnes může debatovat do půlnoci.

Jako první z řádně přihlášených poslanců vystoupila skoro po sedmi hodinách od zahájení jednání o konsolidačním balíčku Jana Pastuchová (ANO). Prohlásila mimo jiné, že předloha je "plivnutím do tváře" voličů vládní koalice. "Po lidech chcete, aby si utahovali opasky, vy sami si je neutahujete vůbec," řekl Karel Sládeček z SPD. Balíček označil za "slátaninu".

Pře se ve Sněmovně před tím rozhořela o protiinflační dluhopisy pro obyvatele, které hájila bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a které naopak kritizoval ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela (za STAN), a to i kvůli vysoké inflaci a tím i úroku. "Odborná veřejnost, mezi níž vás neřadím, a to vy dobře víte, se shoduje na tom, že inflační spirálu a základy jádrové inflace způsobilo vaše hospodaření," řekl na adresu Schillerové. Babiš reagoval, že Síkela je jako vždy arogantní. "Odleťte už do toho Bruselu, to bude nejlepší. Už to nechte být, už jste napáchal tolik škod tady a ty kecy, které tady máte," prohlásil. Schillerová Síkelu na oplátku označila za jednotku arogance. "Takový člověk nemůže urazit někoho takového, jako jsem já," podotkla.

Síkela tvrdil, že tyto dluhopisy určitě nekupovali drobní střadatelé. Odvolal se na čísla, která má k dispozici a podle nichž činila průměrná úložka 500.000 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že kdyby takto financoval státní dluh, zaplatil by jen letos za úroky 450 miliard korun.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) na přestřelku reagoval slovy, že pokud se řečníci navzájem urážejí, znamená to, že jejich argumenty jsou chabé, protože chabost nahrazují surovostí svého vyjádření. "To je obecná psychologická teorie, zkuste si ji přečíst v učebnici pro střední školy," vzkázal znesvářeným stranám.

"Vy jste si vzali na mušku ty nejslabší ze společnosti," vyčetla vládě ohledně balíčku místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO). Uvedla, že i hnutí ANO mělo svůj plán konsolidace veřejných financí z roku 2021, kde počítalo se snižováním strukturálního deficitu o půl procenta ročně. Upozornila na to, že byl namířen hlavně na výdajovou stranu a neměl za cíl zvyšovat daně. "Pro mě je ten balíček, tak jak je připravený, zcela nepřijatelný,“ shrnula své vystoupení.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS), který jednání řídil, upozornil, že v předsálí jednacího sálu se našla stokoruna, ke které se zatím nikdo nehlásí. "Což si myslím, že je při projednávání konsolidačního balíčku skvělá zpráva," komentoval to. Doplnil, že pokud se k ní nikdo nepřihlásí, předá ji ministru financí na snížení státního dluhu.