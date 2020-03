Sněmovna předčasně ukončila schůzi, sejde se zřejmě až v dubnu

Předseda Radek Vondráček hovoří s novináři na schůzi Sněmovny, která pokračovala 11. března 2020 v Praze. Pokud by se ve Sněmovně vyskytla osoba infikovaná novým typem koronaviru, je podle něj poměrně vysoké riziko, že by se nákaza rozšířila. Vondráček na začátku odpoledního jednání navrhne, aby byly vyřazeny dosud neprojednané body a poté skončila 41. schůze dolní komory.

Předseda Radek Vondráček hovoří s novináři na schůzi Sněmovny, která pokračovala 11. března 2020 v Praze. Pokud by se ve Sněmovně vyskytla osoba infikovaná novým typem koronaviru, je podle něj poměrně vysoké riziko, že by se nákaza rozšířila. Vondráček na začátku odpoledního jednání navrhne, aby byly vyřazeny dosud neprojednané body a poté skončila 41. schůze dolní komory. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Sněmovna dnes odpoledne na návrh svého předsedy Radka Vondráčka (ANO) předčasně ukončila nynější schůzi. Podle Vondráčkova dřívějšího vyjádření jde o preventivní opatření kvůli novému typu koronaviru. Poslanci jedním hlasováním vyřadili všechny zbývající neprojednané body, čímž schůzi ukončili.

"Ta rizika jsou skutečně vysoká," řekl Vondráček. "V případě, že by se snad ta nákaza projevila zde v Poslanecké sněmovně, v karanténě by se ocitli i ministři vlády, členové Bezpečnostní rady státu. A za této situace skutečně není rozumné pokračovat v této schůzi," řekl předseda Sněmovny.

Dal také ke zvážení všem předsedů sněmovních výborů, aby, pokud to není nezbytně nutné, výbory nezasedaly. "Současně se obracím na vás na všechny, obracím se na poslanecké kluby, abyste se snažili minimalizovat pohyb ve Sněmovně, skutečně, abychom nezvyšovali případné riziko," dodal Vondráček.

Poslanci v úvodu odpoledního jednání ještě vyslechli informace o výsledku voleb členů Rady Českého rozhlasu a Rady České televize. Sněmovna měla jednat ještě v přespříštím, takzvaném variabilním týdnu. Ve čtvrtek měla mít na programu například návrh na zřízení stálé komise pro hybridní hrozby.

Vondráček poslance informoval, že grémium Sněmovny zůstává v pohotovosti a sejde se i v následujících týdnech, kdy Sněmovna zasedat nebude. V případě, že by dopady šíření nového typu koronaviru na společnost byly větší, než se předpokládá, je Sněmovna podle něj připravena se sejít a urychleně schvalovat potřebné související legislativní změny.

Příští týden se má uskutečnit ještě schůze Senátu. Senát však na rozdíl od Sněmovny schůzi neodloží. Důvodem je ústavou daná měsíční lhůta, kterou Senát na projednávání zákonů má, řekl novinářům předseda Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 Václav Láska. Pokud by Senát o zákonech v této lhůtě nerozhodl, normy by dostal k podpisu prezident Miloš Zeman jako přijaté. "A to bychom byli neradi," dodal Láska.