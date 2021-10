Sněmovna požádala vládu, aby postupovala podle doporučení komise k Bečvě

Praha - Sněmovna vzala na vědomí zprávu své vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na řece Bečvě. Zároveň dnes požádala vládu, aby postupovala v souladu s opatřeními, která komise doporučila. Dolní komora se na tom usnesla po několikahodinové debatě hlasy 55 ze 104 přítomných poslanců. Žádný člen klubu ANO usnesení nepodpořil na rozdíl od obou poslanců vládní ČSSD.

Komise v závěrečné zprávě zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i inspekce opakovaně označili zprávu komise za zpolitizovanou. Jsou v ní podle nich neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP. "Je tam (ve zprávě) spousta důkazů amatérismu,“ řekl Brabec. Kritiky obvinil ze snahy ovlivnit práci policie. V podobném duchu se vyjadřovali i poslanci vládního hnutí.

Část opozičních poslanců naopak mluvila o "agrofertizaci" státu a ČIŽP, která hned na počátku šetření vyloučila, že by za únik nebezpečných látek do Bečvy mohla být zodpovědná chemička Deza. Firma patří do skupiny Agrofert ze svěřenského fondu předsedy vlády a ANO Andrej Babiš. "ČIŽP měla jasno dříve, než se o havárii dozvěděli občané," uvedl například lidovec Ondřej Benešík.

Poslanec ODS a starosta Uherského Hradiště Stanislava Blaha jako člen komise odmítl Brabcovo tvrzení, že komise "ohnula. co mohla". Komise se podle Blahy snažila zohlednit všechny připomínky. Další člen komise, poslanec ANO Jiří Strýček, který jako jediný v komisi s jejími závěry nesouhlasil, označil její činnost za zbytečnou. Jediným cílem komise podle poslance bylo udržet téma otravy Bečvy do sněmovních voleb.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Policie letos koncem června obvinila z otravy Bečvy společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího jednatele Oldřicha Havelku, vinu popírají. Vyšetřování začalo přezkoumávat Krajské státní zastupitelství v Ostravě.