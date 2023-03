Sněmovna potvrdila legislativní nouzi u penzijní novely, další projev Okamury

Praha - Sněmovna potvrdila dnes odpoledne navzdory odporu opozice trvání stavu legislativní nouze pro schvalování sporné vládní novely o snížení červnového růstu důchodů. Opoziční poslanci neuspěli s návrhy na okamžité zrušení legislativní nouze a na její omezení dneškem. Předseda SPD Tomio Okamura zahájil ve Sněmovně další obstrukční projev.

Stav legislativní nouze vyhlásila k penzijní novele na žádost kabinetu předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Umožňuje zrychlené schvalování zákonů. Sněmovna souhlasila s tím, že v souladu s rozhodnutím šéfky dolní komory potrvá do 22. března. K hlasování se s ohledem na opoziční obstrukce dostala po zhruba 30 hodinách od úterního zahájení jednání. Debata z nich vyplnila přes 23 hodin.

Okamžité zrušení stavu legislativní nouze neúspěšně prosazoval lídr SPD Tomio Okamura. Návrh, aby skončil půlnocí na čtvrtek, Sněmovna zamítla Radku Vondráčkovi z hnutí ANO.

"Překonali jste první překážku, první kopec k bezprecedentnímu porušení ústavy," uvedla na adresu koalice k výsledkům hlasování předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová. Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. Opozice poukazuje na údajnou zpětnou platnost předlohy, protiústavní je podle ní i proces jejího schvalování.

Koalice kvůli tvrdým obstrukcím nejprve nechala omezit řečnickou dobu poslanců a následně prosadila stanovení pevného termínu pro hlasování o trvání legislativní nouze na dnešních 16:00. V běžné debatě zbylo v té době 66 nevyčerpaných poslaneckých přihlášek. "Většina má zodpovědnost a zároveň také právo prosazovat svá rozhodnutí," řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Neomezená diskuse by podle něho znamenala nefunkční parlamentní demokracii.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek vyzýval opoziční zákonodárce k tomu, aby si nevytvářeli alibi pro Ústavní soud, na který se chtějí v případě přijetí předlohy obrátit. Ústavní soudci jsou podle Michálka zkušení a takové taktiky prohlédnou. "Postup opozice nesmí být destruktivní," zdůraznil.

Zatímco podle vlády je snížení mimořádné červnové valorizace nutná ke stabilizaci veřejných financí, opozice mluví o "okrádání" a o "ožebračování" důchodců. Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš podotkl, že církvím chce dát vláda díky inflační doložce k takzvaným církevním restitucím podle něho osm miliard korun a důchodcům nic.

Nyní poslance čeká schvalování návrhu programu mimořádné schůze, kterou nechali k předloze svolat koaliční poslanci. K řečništi se znovu postavil Okamura, který jej už v úterý obsadil na sedm hodin a o hodinu překonal svůj rok starý rekord v délce vystoupení. Sněmovna bude rozhodovat taky o tom, zda penzijní novelu projedná zkráceně s vynecháním prvního čtení. Do běžné debaty k tomuto návrhu sněmovní systém eviduje šest desítek poslaneckých přihlášek.

Předseda SPD Okamura zahájil ve Sněmovně další obstrukční projev

Předseda SPD Tomio Okamura dnes odpoledne ve Sněmovně zahájil další obsáhlý obstrukční projev. Uvedl, že je jeho cílem zabránit přijetí návrhu na nižší růst důchodů. Podotkl, že jeho projev má 200 stran. Podobně jako v úterý, kdy hovořil více než sedm hodin, ve vystoupení kritizoval vládní koalici. Nově během vystoupení k programu schůze předčítal z bakalářské práce jednoho ze studentů Právnické fakulty Západočeské univerzity na téma sociální zabezpečení důchodců v ČR.

"Já se tady hlásím k tomu, že obstruujeme zákon a že se tady snažíme hodit vidle do toho, aby nebyl přijat," netajil své úmysly předseda SPD. "My vůbec nechápeme, proč to tady koalice za každou cenu navrhuje," uvedl Okamura, který svou řeč zahájil v 16:11.

Předseda SPD stejně jako v úterý zopakoval, že vláda chce ušetřit na důchodcích, aby podle něj mohla financovat pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům nebo zakoupit vojenské letouny z USA. "Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, o útok na invalidy, vdovy a vdovce a sirotky," prohlásil Okamura ve vyprázdněném jednacím sále dolní parlamentní komory.

Zatím není zřejmé, kolik poslankyň a poslanců se po předsedovi SPD do debaty o programu schůze, jejímž jediným bodem má být vládní důchodová novela, přihlásí. Předpokládá se, že Sněmovna bude podobně jako o prvním jednacím dnu jednat do 02:00 a poté po přestávce, kterou si vyžádají opoziční kluby ANO a SPD, znovu od 06:00.