Sněmovna pokračuje ve schvalování rozpočtu - ŽIVĚ

Poslanci odcházejí 16. prosince 2020 v Praze ze schůze Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu na rok 2021. Hlasování o návrhu rozpočtu odložila Sněmovna do pátku 18. prosince. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Sněmovna dnes bude pokračovat v závěrečném kole projednávání státního rozpočtu na příští rok. Zda se poslanci dostanou ke konečnému hlasování o návrzích na přesuny peněz a rozpočtu jako celku, není zatím jisté. Ve středu debatu přerušili, protože vládní koalice neměla pro rozpočet zajištěnou podporu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doufá, že se rozpočet podaří schválit.

Komunisté, kteří dříve pro rozpočty menšinové vlády ANO a ČSSD hlasovali, trvají na svém návrhu odebrat z rozpočtu ministerstva obrany deset miliard korun. Hrozí, že bez něj rozpočet jako celek nepodpoří. Vláda a hlavně koaliční sociální demokraté škrty v rozpočtu armády odmítají.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by rozpočtové provizorium a stát by hospodařil podle letošního rozpočtu. Ministerstvo financí už oznámilo, že se na tuto situaci připravuje.

Před schvalováním je ve Sněmovně také návrh zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Opozice prosazuje, aby stanovil její maximální cenu a aby smlouva o výkupu respektovala české bezpečnostní zájmy.

Poslanci by případně mohli hlasovat také o potravinové novele proti dvojí kvalitě potravin. Mohla by navíc přinést sporné kvóty na vybrané české produkty ve větších obchodech.