Sněmovna pokračuje v debatě o návrhu na zvýšení daní

Praha - Kritikou ze strany předsedy klubu opoziční ODS Zbyňka Stanjury pokračuje dnešní sněmovní debata o vládním návrhu na zvýšení některých daní. Mimořádnou schůzi, která má na programu vedle daňového balíčku také schvalování vyššího rodičovského příspěvku, svolaly koaliční strany ANO a ČSSD spolu s KSČM. Chtějí tak prosadit schválení vládního daňového balíčku, zatímco opozice se tomu brání. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) označuje postup opozice za obstrukci.

Balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Piva ani vína se zvýšení daní netýká. Zvýšit se má i zdanění hazardu. Vláda argumentuje tím, že chce omezit dostupnost cigaret a alkoholu, a snížit tak negativní dopady na zdraví lidí. Opozice ji obviňuje, že chce jen víc peněz do rozpočtu. Zvýšit se má i poplatek za vklad do katastru nemovitostí, součástí změn je na druhé straně například osvobození od daně z nemovitých věcí u ploch, které souvisí s ochranou životního prostředí a ochranou krajinných prvků, například u remízků.

Mezi nejkritizovanější části daňového balíčku patří navrhovaný nový způsob zdanění technických rezerv pojišťoven. Nově mají být daňově uznatelné jen rezervy do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Ministryně financí opakovaně argumentuje tím, že jde o odstranění výjimky, kterou žádný jiný sektor ekonomiky nemá.

Předseda klubu ODS Stanjura ve svém rozsáhlém vystoupení mimo jiné řekl, že jde o bezprecedentní jednorázové zdanění pojišťovacího sektoru. Dopad by navíc podle něj nebyl rozložen rovnoměrně mezi jednotlivé pojišťovny, a mohlo by tak jít o daňovou diskriminaci. Poukazoval i na to, že tyto jednorázové příjmy vláda použije na opakované povinné výdaje rozpočtu a po dvou letech, na kdy je nově zdanění rozloženo, už peníze do rozpočtu nedostane. Česká asociace pojišťoven už dříve vyzvala poslance, aby tuto změnu odmítli.

Dnešek je třetím dnem, kdy Sněmovna projednává balíček ve třetím čtení. Do rozpravy se po Stanjurovi hlásí ještě další tři poslanci. Vystoupit chce Vojtěch Munzar (ODS), předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a poslankyně STAN Jana Krutáková.