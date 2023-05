Sněmovna podpořila zvýšení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr

Praha - Spotřební daň z nafty se zřejmě během léta zvýší na původní úroveň, kde byla až do loňského června. Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila vládní novelu, která zvyšuje sazbu o 1,50 Kč na 9,95 Kč na litr. Vláda sice chtěla, aby Sněmovna toto navýšení schválila již nyní v prvním čtení, opozice to ale zablokovala. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) tak daň nevzroste už k 1. červenci, ale až později, a stát za každý měsíc zpoždění přijde o 800 milionů korun.

Dočasně snížená sazba spotřební daně měla platit do konce letošního roku a měla hlavně ulevit dopravcům kvůli loňským vyšším cenám. Analytici dotázaní ČTK již dříve odhadli, že nafta by mohla v důsledku zvýšení sazby daně podražit o 1,80 Kč na litr. Vláda s návrhem přišla kvůli tomu, aby získala víc peněz do veřejných rozpočtů. Argumentuje přitom tím, že nafta proti loňskému roku výrazně klesla. Podle informací společnosti CCS z 11. května stál litr nafty v průměru 31,74 Kč, a nafta tak byla nejlevnější od loňského září.

Novela má vstoupit v účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po vyhlášení ve sbírce. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová veto zrychleného schvalování zdůvodnila tím, že chce o návrhu debatovat. "Chceme, abyste zdůvodnili, proč neustále porušujete svoje sliby," řekla.

Stanjura navrhoval zkrácení lhůty pro projednání předlohy ve výborech na deset dní, ale i tento návrh opozice vetovala. Sněmovna schválila jeho druhý návrh na zkrácení lhůty na 30 dní. Druhé čtení předlohy by se tak mohlo odehrát v druhé polovině června.

Stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník mezi hlavními výhradami vůči vládnímu návrhu uvedl předvídatelnost právní úpravy a také dopady na dopravce, dráhy i veřejnou osobní dopravu. Varoval, že dopravci mají své kalkulace a dražší nafta je připraví o peníze. "Jsou to peníze, o které připravujete veřejnou dopravu," upozornil.

Stanjura to ale odmítl a ptal se, zdali dopravci zlevnili, když měli levnější naftu, a zda od nich kraje tím pádem požadují slevu. "Kdyby byla pořád cena stejná, tak bychom s tímto návrhem nepřišli," prohlásil.

"Možná by bylo lepší, kdyby se vláda postarala o to, aby kamiony nejezdily tak přetížené a neničily tak silnice," poznamenal Jan Hrnčíř (SPD).

Vláda tvrdí, že i kdyby prodejci promítli plně do ceny navýšenou sazbu daně, bude cena nafty v tuzemsku stále nižší nebo porovnatelná ve srovnání s okolními státy. "Stav zvýšených cen motorové nafty se ovšem razantně změnil v první polovině roku 2023, kdy ceny této komodity pro konečného spotřebitele v České republice výrazně poklesly tak, že jsou v měsíci dubnu 2023 jedny z nejnižších v Evropské unii," stojí v důvodové zprávě. Větší část peněz z navýšené daně získá státní rozpočet a zhruba desetinu obdrží Státní fond dopravní infrastruktury.

Sněmovna bude moci jednat i v noci, opozice chce řešit úsporný balíček

Opozice ve Sněmovně dnes podle očekávání neprosadila ani jeden z diskusních bodů, v nichž chtěla probírat vládní konsolidační balíček a reformu důchodů. Vládní koalice prosadila, že dolní komora bude moci jednat i přes noc, neboť chce dosáhnout odvolání Daniela Köppla z rady pro vysílání kvůli podezření ze střetu zájmů, což se jí už třikrát nepodařilo vzhledem ke zdržovací taktice opozice. Sněmovna by se poté mohla přednostně zabývat také úvodním projednáváním poslanecké novely občanského zákoníku, která by měla uzákonit manželství stejnopohlavních párů.

Poslanci ANO a SPD neúspěšně navrhovali probrat jak vládní záměry na konsolidaci veřejných financí vcelku, tak jeho některé jednotlivé části. "Jde primárně o zvyšování daňové zátěže a porušování slibů, které pětikoalice dala voličům," prohlásila k vládním plánu předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Deklarované seškrtání části státních dotací označila za marketingovou fintu, což chtěl detailně probrat místopředseda ANO Karel Havlíček. Lídr SPD Tomio Okamura prohlásil, že vláda "okrade občany o další peníze" a že řešením jsou úspory na straně státu. Jednotliví poslanci ANO navrhovali projednání například plánovaného růstu daně z nemovitostí, zvýšení daně z přidané hodnoty na noviny a zdražení roční dálniční známky.

Poslankyně ANO Jana Pastuchová chtěla, aby se Sněmovna ještě před návrhem na odvolání Daniela Köppla z takzvané velké vysílací rady zabývala uzákoněním možnosti manželství i pro stejnopohlavní páry. Jde o předlohu, která má podporu části koalice i opozice. Sněmovna nakonec odhlasovala návrh Jana Berkiho z koaličního hnutí STAN na zařazení příslušné novely občanského zákoníku jako posledního bodu dnešního jednacího dne, čemuž se dodatečně pokusil zabránit lidovec Ondřej Benešík. Je tedy možné, že se k němu Sněmovna již nedostane.

Poslanci podle návrhu koalice nejprve projednají v prvním čtení ukončení snížené spotřební daně z nafty a pravomoc vlády navyšovat základní jmění státních podniků. Opozice se rozhodla zablokovat snahu vlády prosadit obě normy už v úvodním kole. Sněmovna má přednostně projednat také novelu zákoníku práce, která upravuje práci z domova, kratší úvazky rodičů s menšími dětmi a práci na dohody. Novela by umožnila paušální platby zaměstnavatelů jako náhrad nákladů zaměstnanců při práci z domova. Pracovníci na dohody by měli například dovolenou podle počtu odpracovaných hodin a příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí.

Zvýšení spotřební daně z nafty o 1,5 Kč na původní částku 9,95 koruny za litr chce vláda vzhledem k nynějšímu poklesu ceny tohoto paliva už od července. Původně měla úleva platit do konce roku. Návrat sazby daně by podle ministerstva financí znamenal přínos státnímu rozpočtu 727 milionů Kč za každý měsíc a o dalších 73 milionů Kč každý měsíc vylepšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Pravomoc zvyšovat základní jmění státních podniků chce vláda kvůli situaci ve ztrátové České poště.

Ve středu by dolní parlamentní komora měla podle návrhu koalice nejprve projednat novely, které mají zapojit Senát do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu a zpřísnit výběr organizací, které členy rad nominují. Kvůli opozičnímu odporu se vládnímu táboru nepovedlo už třikrát normy prosadit. Sněmovna by měla probrat i odkládaný senátní návrh na ukončení monopolu na zdravotní pojištění cizinců.

Shoda mezi koalicí a opozicí naopak panuje nad dvojící předloh, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech a které jsou rovněž v závěrečném kole. Sněmovna by o nich měla také rozhodovat ve středu. Ve čtvrtek by se dolní komora měla věnovat interpelacím a druhým čtením některých předloh, poté aktuální zasedání přeruší do úterý 23. května.

Tento pátek se totiž poslanci sejdou na mimořádné schůzi, na níž se vládní tábor pokusí prosadit zpřísnění zákazu vlastnictví médií vrcholnými politiky v zákoně o střetu zájmů. Projednání předlohy brzdí řadu měsíců opoziční hnutí ANO.