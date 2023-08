Sněmovna podpořila změny v penzijním spoření

Praha - Státní podpora penzijního spoření se od příštího roku zřejmě změní. Například se zvýší práh pro čerpání státního příspěvku i jeho maximální výše. U nových smluv se prodlouží minimální doba spoření z pěti na deset let. Počítá s tím vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří a který dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Předloha také obsahuje nové pravidlo upravující předčasné splacení hypotéky. Umožní bankám žádat po klientovi až dvě procenta z nesplacené jistiny. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes řekl, že je připraven debatovat, zda jsou dvě procenta správná úroveň a jestli má být horní mez tohoto poplatku pro klienta stanovena procentem nebo pevnou částkou.

Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesl za klub SPD jeho člen Jan Síla. Řekl, že SPD nepovažuje zákon za přínos, ale za umožnění dalšího zisku pro finanční a bankovní sektor.

Stanjura řekl, že navržené řešení ohledně předčasného splacení hypotéky považuje za správné. Zdůraznil však, že s tímto ustanovením zákon nestojí a nepadá. Bude se snažit nalézt takové řešení, které by podpořila i část opozice. Také předseda pirátského klubu Jakub Michálek řekl, že o hypotékách se povede ještě diskuse, jejímž cílem bude přijatelné řešení pro již existující i budoucí hypotéky.

Předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO) měl výhrady k tomu, že vláda tuto změnu zahrnula do předlohy upravující spoření na stáří. Změna zákona o spotřebitelském úvěru se podle něj měla projednávat zvlášť. Také podle něj není důvod k takové změně v době, kdy banky mají podle něj rekordní zisky.

Návrh ministerstva financí umožní bankám žádat po klientovi v případě, že hypotéku splácí za jiných než zákonem vymezených podmínek, poplatek do dvou procent nesplacené jistiny. Zachovává nicméně dosavadní právo každý rok splatit 25 procent původní jistiny úvěru zdarma za jakýchkoliv podmínek. Dosavadní zákon stanoví, že banka poskytující hypotéku má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí v souvislosti s předčasným splacením vzniknou. Banky tyto poplatky účtovaly rozdílně, některým kvůli způsobu výpočtu udělila Česká národní banka (ČNB) pokutu. Nově bude ČNB dohlížet na správnost výpočtu poplatku podle nového znění zákona.

Změny v podpoře penzijního připojištění by měly vstoupit v účinnost od příštího roku. Do té doby by je ale musel schválit kromě Sněmovny i Senát a musel by je podepsat prezident. Změny týkající se předčasného splácení hypoték mají platit prvním dnem devátého měsíce poté, co zákon vyjde ve sbírce. Poslanci dnes zkrátili lhůtu pro projednání předlohy ve výborech na 30 dní, tedy polovinu obvyklé doby.

Minimální doba spoření, po které bude možné peníze vybrat bez sankce, se prodlouží z pěti na deset let pro nové smlouvy. Státní příspěvky podle novely již nebudou vypláceny střadatelům, kteří mají přiznaný starobní důchod. Podle ministerstva je smyslem podpory motivace lidí k tvorbě úspor pro důchodový věk, což po přiznání důchodu ztrácí smysl a spoření pak slouží pouze jako krátkodobý spořicí produkt.

Novela předpokládá rovněž zavedení nového typu fondu v doplňkovém penzijním spoření. Takzvaný alternativní účastnický fond by měl mít volněji nastavenou investiční strategii, takže lidé budou moct investovat i do rizikovějších produktů, které ale mohou dosáhnout vyššího zhodnocení.

Novou daňově zvýhodněnou formou spoření na stáří bude dlouhodobý investiční produkt. V rámci tohoto produktu bude možné evidovat například akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu nebo zajišťovací deriváty, sloužící ke krytí úrokového nebo měnového rizika, uvádí ministerstvo financí. Mezi podmínkami pro zvýhodnění podle důvodové zprávy k zákonu je, že produkt trvá nejméně deset let a majetek z něj nebyl vyveden před dosažením 60 let věku účastníka.