Sněmovna podpořila zavedení klouzavého mandátu pro členy vlády

Praha - Členové vlády by do budoucna mohli postoupit svůj poslanecký mandát náhradníkům, dokud by působili v ministerském kabinetu. Sněmovna dnes tuto poslaneckou změnu ústavy, která se týká zavedení takzvaného klouzavého mandátu, v prvním kole projednávání podpořila. Novelou se budou před dalším schvalování zabývat sněmovní výbory ústavně právní a mandátový i sněmovní ústavní komise.

Ústavní novelu připravili Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a vládního hnutí ANO, které obdobnou změnu ústavy slibovalo ve volebním programu. Piráti počítali s tím, že členové vlády by po dobu svého působení v kabinetu nesměli být zároveň členy Poslanecké sněmovny. Sněmovní ústavní komise už ale navrhla tuto povinnost zmírnit a zavést ji jen jako možnost.

Proti novele měli výhrady zástupci ODS a KSČM, která ale neprosadila vrácení předlohy k dopracování. Kritikům vadilo mimo jiné to, že se novela týká pouze členů vlády z řad poslanců, nikoli z řad senátorů. Senátoři jsou ale voleni většinovým způsobem a na rozdíl od poslanců nemají náhradníky.

Zavedení klouzavého mandátu by znamenalo, že za poslance, který se stane členem vlády, by nastoupil náhradník. V případě ukončení angažmá v kabinetu ministrů by člen vlády získal poslanecký mandát zpět na zbytek funkčního období. Piráti tím chtějí řešit časté absence členů vlády při schůzích Sněmovny. Chtějí také návrhem zvýšit účast ministrů při interpelacích, neboť členové vlády by na ně pravidelně museli být ve Sněmovně.

Vláda se k zavedení klouzavého mandátu postavila neutrálně. Za problematické označila to, že tvůrci novely zaměňují zánik mandátu a jeho opětovný vznik s pozastavením výkonu práce poslance.

Klouzavý mandát je podle Pirátů zaveden v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku či na Slovensku.

Změnu ústavy bude muset v případě přijetí Sněmovnou schválit také Senát. Podle dosavadních vyjednávání ústavních komisí obou komory by klouzavý mandát pro členy vlády z řad poslanců mohl získat v horní komoře dostatečnou podporu.