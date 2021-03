Sněmovna podpořila vládní úpravu voleb poslanců

Praha - Sněmovna dnes v prvním kole podpořila podle očekávání vládní volební novelu, která má umožnit říjnový výběr budoucích poslanců. Podobný cíl má starší lidovecká předloha, kterou dolní komora v úvodním kole probrala už minulý týden. Obě novely by poslanci měli nadále projednávat společně vzhledem k tomu, že na úpravy vládní předlohy mají před druhým kolem zhruba dva týdny.

Novely má projednat sněmovní ústavně-právní výbor, který se k tomu podle svého předsedy Marka Bendy (ODS) sejde zřejmě příští týden ve středu.

Obě volební novely jsou reakcí na zásah Ústavního soudu, který mimo jiné zrušil přepočet voličských hlasů na poslanecké mandáty. Zrušené pasáže podle Ústavního soudu porušovaly rovnost volebního práva a šance kandidujících uskupení. Bez jejich nahrazení by nebylo možné říjnové volby do Sněmovny plně realizovat.

Vládní novela na rozdíl od lidovecké počítá se dvěma variantami, které byly akcentovány v politických diskusích, řekl poslancům vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). První varianta stejně jako poslanecká zachovává 14 volebních krajů a zrušený d'Hondtův systém přepočtu hlasů nahrazuje Hareovou kvótou. Podle ní by byl celkový počet platných hlasů pro úspěšné volební strany vydělen číslem 200 a výsledek by posloužil k určení počtu poslanců pro jednotlivé strany podle jejich zisku.

Druhá varianta, kterou prosazuje jen vládní hnutí ANO, by nahradila 14 krajů jedním volebním obvodem a pro přepočet hlasů na mandáty by zavedl Hagenbach-Bischoffovu kvótu, podle níž by se celkový počet platných hlasů pro úspěšné volební strany vydělil číslem 201. Podle Patrika Nachera (ANO) by zavedení jednoho obvodu, kdy by si lidé vybírali potenciálního premiéra mezi Andreje Babišem (ANO), Ivanem Bartošem (Piráti) a Petrem Fialou (ODS), bylo nejtransparentnější a nejspravedlivější.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek uvedl, že jeden obvod by byl nejvýhodnější pro "strany jednoho muže", přičemž přidělené mandáty by přidělovala mezi kandidáty vedení stran. Benda mimo jiné poznamenal, že "99 procentům voličů je úplně ukradený, jak se přepočítává".

Zachování 14 krajů chce kromě většiny parlamentních stran také Senát, s nímž se Sněmovna na úpravě volebních pravidel musí shodnout. Zákonodárci předpokládají, že volební novela by mohla být přijata do léta ještě před předkládáním kandidátních listin.