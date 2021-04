Sněmovna podpořila trestání omezování svobody projevu na sociálních sítích

Praha - Sněmovna podpořila v úvodním kole návrh trestat omezování svobody projevu na veřejných sociálních sítích. Za mazání příspěvků uživatelů by provozovatelům nebo správcům těchto platforem hrozilo podle novely skupiny poslanců v čele s Václavem Klausem mladším (Trikolóra) až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Předlohu dostane k posouzení ústavně-právní výbor.

Novela trestního zákoníku se snaží podle Klause zabránit cenzurním zásahům. "Chci hájit svobodu slova a demokracii a nenechat si útoky nové levice přerůstat přes hlavu," řekl. Piráti neprosadili přerušení projednávání předlohy do schválení evropského řešení záležitosti ani návrhy, aby novelu dostaly k projednání i další výbory. Pirátský poslanec Tomáš Martínek upozornil na to, že by v případě schválení novely nebylo možné mazat třeba vulgarity.

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100.000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem. Jednotlivcům provozujícím sociální sítě by za něj hrozila až půlmilionová pokuta, podnikatelům a firmám až padesátimilionový postih.

Provozovatelé sociálních sítí podle předkladatelů ze sedmi klubů zavádí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákonná omezení svobody projevu. Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s listinou základních práv, míní předkladatelé. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, ale provozovatelé sociálních sítí "svévolně či preventivně" omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné mantinely.

Projednáním předlohy dnešní mimořádná schůze dolní komory skončila. Poslanci se opět sejdou v úterý odpoledne, kdy bude pokračovat řádná schůze.