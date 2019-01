Praha - Sněmovna přes výhrady opozice podpořila v prvním kole vládní návrh, podle něhož by měli lékaři od července vyplňovat část neschopenek jen elektronicky. České správě sociálního zabezpečení by oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti měli posílat jen přes počítač. Vládní návrh kritizovali také zaměstnavatelé a lékaři, podle oponentů je uspěchaný a nepřipravený.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) označila změnu za první etapu zavádění e-neschopenek, které by měly papírové plně nahradit začátkem příštího roku. Výtky odmítla s tím, že lékaři budou proškoleni. Systém podle ní bude do poloviny příštího roku funkční. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prohlásil, že jeho úřad poskytne Maláčové maximální součinnost.

Novelu o pracovní neschopnosti nyní projednají výbory sociální, hospodářský a zdravotnický. Snaha ČSSD, aby na to dostaly jen 30 místo obvyklých 60 dnů, byla neúspěšná

Záměr zavést e-neschopenky od července souvisí se zrušením karenční doby, tedy obnovením proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci. Požadovali to zaměstnavatelé. Oznámení o nemoci svých zaměstnanců budou podle předlohy dostávat ve lhůtě osmi pracovních dnů na vyžádání, což bylo terčem kritiky.

Lékaři mohou elektronicky neschopenky sociální správě dobrovolně posílat už od roku 2010 přes takzvané e-podání. Podle ministerstva tak tyto e-neschopenky dobrovolně používají asi tři až čtyři procenta doktorů. Většina zasílá tiskopisy standardně poštou, mají na to tři pracovní dny.

Nově by lékaři museli poslat oznámení elektronicky nejpozději další pracovní den. Zaslat by ho měli na elektronickou adresu, kterou sociální správa určí. Zaměstnavatelé pak podle novely požádají elektronicky o informace a úřad jim po obdržení jejich žádosti do osmi dnů oznámí, že zaměstnanec je na neschopence, kde pobývá a léčí se a jaké má vycházky. Poskytnou i adresu a jméno lékaře, který neschopenku vystavil.

Svaz průmyslu a dopravy požadoval, aby firmy nemusely o informace žádat a dostávaly je rovnou. Podle zástupců podniků ministerstvo chystaný ucelený projekt e-neschopenek odkládá a navrhuje provizorní řešení, kdy lékaři budou zasílat část tiskopisů s citlivými údaji nemocných elektronickou poštou. Podle Hospodářské komory navíc hrozí, že řada starších praktiků kvůli povinné elektronické komunikaci odejde do důchodu.