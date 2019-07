Sněmovna podpořila přistoupení Severní Makedonie k NATO

Praha - Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole smlouvu o přistoupení Severní Makedonie k Severoatlantické alianci. Po zhruba hodinové, místy i bouřlivé debatě poslanci postoupili úmluvu k posouzení zahraničnímu výboru, když hnutí SPD neprosadilo její zamítnutí. Senát souhlasil s přistoupením balkánské země k NATO už v polovině června. Sněmovna dnes opět nestihla projednat výroční zprávy České televize o činnosti a hospodaření za roky 2016 a 2017. Dostat se k nim může až v září.

Severní Makedonie se má stát 30. členskou zemí. Musí to schválit všechny státy sdružené v alianci.

"Jsem přesvědčen, že vstupem Severní Makedonie do NATO dojde k posílení euroatlantického ukotvení země, celkové stability a bezpečnosti na Balkáně a současně i samotné aliance," řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Zpravodaj Jaroslav Bžoch (ANO) podotkl, že tato balkánská země se už chová jako jeden ze spojenců. "Je v našem zájmu, aby státy západního Balkánu byly ukotveny v EU a v NATO," uvedl.

O vstupu Severní Makedonie do NATO se ale rozhořela debata, v níž vystupovali kriticky zejména poslanci SPD a KSČM. Členové hnutí Tomia Okamury poukazovali na údajnou nepřipravenost balkánského státu na tento krok, vyzývali ke zdrženlivosti. Diskuse se vyostřila, když se stočila i k historii někdejší Jugoslávie a bombardování státy Severoatlantické aliance v 90. letech 20. století.

Pro návrh na zamítnutí smlouvy už v prvním čtení hlasovalo 32 ze 171 přítomných poslanců. Podpořili jej zákonodárci za SPD a KSČM a také Jaroslav Foldyna z ČSSD.

Makedonie o členství v NATO usilovala řadu let. Kvůli sporu o název země právě s Řeckem byly ale její snahy neúspěšné. Rozepře byla vyřešena dohodou loni v červnu. Název Makedonie, který bývalá jugoslávská republika používala od roku 1991, pokládá část řecké politické scény za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Řešením se tak stalo přejmenování státu na Severní Makedonii.

Sněmovna opět nestihla projednat výroční zprávy České televize

Sněmovna dnes opět nestihla projednat výroční zprávy činnosti a hospodaření České televize za roky 2016 a 2017, které měla pevně zařazeny na dnešní den. Příležitost pokračovat v jednání bude mít se vší pravděpodobností až na zářijové schůze. Dnes poslanci debatovali pouze o zprávě o činnosti ČT za rok 2016 a posléze rozšířili debatu i na zprávu o hospodaření ČT v roce 2017. Zněla hlavně kritika na adresu televize z úst představitelů opoziční SPD.

Například předseda SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura obvinil ČT, že se chová "jako utržená ze řetězu", hovořil o jejím údajném netransparentním hospodaření a vytýkal jí, že odmítá zveřejnit platy některých moderátorů. Prohlásil také, že jen za stravování zaměstnanců utratí televize ročně 65 milionů korun.

Na to reagoval Tomáš Martínek (Piráti) a poukázal na to, že při počtu zaměstnanců jde o částku asi 60 korun denně. Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že podle jejích informací jsou platy moderátorů výrazně nižší než v komerčních televizích a nelze je zveřejňovat kvůli ochraně osobních údajů. Martínek poukazoval i na to, že u dnešního jednání pléna nejsou přítomní zástupci ČT a Rady ČT, kteří by mohli reagovat na vznesená tvrzení.

Zprávy o veřejnoprávních médiích začala Sněmovna projednávat koncem ledna. Výroční zprávy předkládají poslancům všechny veřejnoprávní instituce, tedy Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Ve Sněmovně nyní čeká na projednání čtveřice zpráv o činnosti a o hospodaření ČT za roky 2016 a 2017 a také zpráva o činnosti ČT za rok 2018, která dorazila do dolní komory koncem letošního března. Odkládané projednávání zpráv je sledované kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání Rady ČT.