Sněmovna schválila po 30 hodinách program schůze k nižšímu růstu penzí

Praha - Sněmovna po zhruba 30 hodinách jednání schválila dnes v noci program schůze, jejímž jediným bodem je vládní novela o snížení červnové valorizace důchodů. Poslanci nyní debatují o tom, zda jsou podmínky pro zkrácené projednání novely, jejíž schvalování blokuje opozice. Do diskuse bylo podobně jako při úvodním potvrzování stavu legislativní nouze, o který požádala vláda, přihlášeno 65 poslanců. Jednání se pravděpodobně znovu protáhne přes půlnoc.

Schválení programu předcházela zhruba sedmihodinová debata, v níž s obsáhlými projevy vystoupili lídři obou opozičních hnutí, Tomio Okamura a Andrej Babiš (ANO). Bývalý premiér hovořil přes tři hodiny, šéf SPD na rozdíl od úterního sedmihodinového vystoupení pouze dvě a čtvrt hodiny.

Předseda SPD Tomio Okamura měl dnes odpoledne ve Sněmovně další obsáhlý obstrukční projev. Uvedl, že je jeho cílem zabránit přijetí návrhu na nižší červnový růst důchodů. Na rozdíl od úterního vystoupení, kdy hovořil sedm hodin a sedm minut, nyní jeho promluva trvala pouze dvě hodiny a 15 minut. Okamura uvedl, že si svůj projev, který má podle něj 200 stran, rozdělil do více částí. K návrhu programu mimořádné schůze ke sporné vládní penzijní novele pak kriticky vystoupili šéfové poslanců SPD Radim Fiala a ANO Alena Schillerová.

Cílem schůze je podle ní připravit každého z 2,7 milionu důchodců v průměru o 7000 korun letos a o dalších 12.000 korun v každém dalším roce jejich života. Odmítla hrozbu hospodářských škod, kterými kabinet zdůvodnil žádost o projednání předlohy zrychleně v legislativní nouzi. "Za vlády této koalice si nemůže být nikdo ničím jistý. Zejména majetkem a penězi,“ uvedla Schillerová.

Připomněla pochyby některých senátorů i nastupujícího prezidenta Petra Pavla. "Stále je tady možnost tento návrh stáhnout a jednat s opozicí o nastavení valorizačního mechanismu do budoucna. V opačném případě hrozí blamáž," varovala Schillerová.

Okamura se opětovně věnoval kritice vládní koalice, nově v řeči k programu schůze předčítal z bakalářské práce jednoho ze studentů Právnické fakulty Západočeské univerzity na téma sociálního zabezpečení důchodců. "Já se tady hlásím k tomu, že obstruujeme zákon a že se tady snažíme hodit vidle do toho, aby nebyl přijat," netajil své úmysly předseda SPD. Předseda SPD stejně jako v úterý zopakoval, že vláda chce ušetřit na důchodcích, aby podle něj mohla financovat pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům nebo zakoupit vojenské letouny z USA. "Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, o útok na invalidy, vdovy a vdovce a sirotky," prohlásil Okamura ve vyprázdněném jednacím sále dolní parlamentní komory.

Zatím není zřejmé, kolik poslankyň a poslanců se do debaty o programu schůze, jejímž jediným bodem má být vládní důchodová novela, přihlásí. Předpokládá se, že Sněmovna bude podobně jako o prvním jednacím dnu jednat do 02:00 a poté po přestávce, kterou si vyžádají opoziční kluby ANO a SPD, znovu od časnějšího rána.

Sněmovní řečniště obsadil večer šéf ANO Andrej Babiš, mluvil o mnoha tématech

Sněmovní řečniště obsadil dnes večer předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. V úvodu vystoupení k návrhu programu mimořádné schůze ke snížení červnové valorizace penzí uvedl, že nemá projev, jen mnoho papírů a podkladů a dotkl se řady témat od důchodů přes ceny energií a program vlády po české předsednictví v Radě Evropské unie.

"Je to skutečně neuvěřitelné, že této vládě stojí za to mít takovou ostudu za směšné peníze," komentoval Babiš vládní návrh na omezení růstu důchodů. "Naši důchodci jsou pro vás škoda?" tázal se někdejší ministerský předseda, který se k řečništi postavil po 19:30.

Kabinet i Českou národní banku vinil z toho, že "ničí ekonomiku", centrální banka navíc podle něho nastavením úrokové sazby s cílem zasáhnout proti vyšší inflaci zničila hypoteční úvěry. "Inflace je v elektřině", prohlásil Babiš a nabádal k úplnému zestátnění energetické firmy ČEZ. "Je to o energii, je to o elektřině, je to o ČEZu," poznamenal.

Předseda ANO se věnoval také situaci v eurozóně. Následně vládu zkritizoval za to, že podle něho nesplnila předvolební sliby a za více než rok ani jednou nevyhodnotila programové prohlášení. K dnešní revizi programu řekl, že kabinet škrtl to málo, co v něm měl pro lidi a podniky. "Co jste jim slíbili, už neplatí. Neuvěřitelné. A normálně jen tak brnkačka," podotkl.

Výsledek českého předsednictví v Radě EU označil šéf ANO za "horší než nula" a za "úplnou katastrofu". Řečnicky se tázal aktuálně nepřítomného premiéra Petra Fialu (ODS), "proč nevybojoval aspoň miliardu eur". Babiš také zkritizoval schválení konkrétního plánu k plnění zelených evropských cílů. "Tam jste podělali, co jste mohli," prohlásil ve zjevně obstrukčním vystoupení.

V jeho další části se Babiš vracel k plánovaným projektům své vlády a s nelibostí komentoval postup její nástupkyně, jež mnoho z nich, jak uvedl, "zařízla".