Sněmovna po 20 hodinách přerušila do 12:00 jednání o valorizaci důchodů

Praha - Sněmovna po 20 hodinách přerušila jednání o snížené valorizaci důchodů a způsobu jejího schvalování. Vrátit se k němu má ve 12:00 po pauze na jednání sněmovních výborů. Do debaty je stále přihlášeno šest desítek poslanců. Koalice po 18 hodinách diskusí prosadila k nelibosti opozice, že řečnická doba pro řadového poslance se omezí nejvýše na deset minut. Poslanci se poté půldruhé hodiny přeli formou dvouminutových příspěvků o to, zda omezení bylo v souladu s jednacím řádem dolní komory, a vzájemně se obviňovali ze zbabělosti a pokrytectví.

"Tady dochází jednoznačně k bezprecedentnímu znásilnění jednacího řádu," prohlásila předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Označila stanovisko šéfa sněmovního legislativního odboru Petra Kymličky o tom, že zkrácení řečnické doby již při debatě o potvrzení stavu legislativní nouze je možné, za domněnky a názory. Argumentovala stanoviskem Jindřišky Syllové ze sněmovního Parlamentního institutu. "Až to jednou doputuje k Ústavnímu soudu, všechny tyto kroky vám budou bezesporu k tíži," varovala koalici.

Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný namítl, že současná koalice stanovisko sněmovního legislativního odboru respektovala, i když byla v minulém funkčním období v opozici. Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) se dožadoval aktuálního posudku legislativního odboru vzhledem k tomu, že využité stanovisko bylo připraveno loni v únoru.

Opozice během debaty opakovaně vytýkala vládě, že chce snížení červnové valorizace důchodů a že to chce prosadit ve stavu legislativní nouze. Diskusi, která trvá od úterních 10:00, v noci přerušila čtyřhodinová přestávka na jednání opozičních klubů ANO a SPD, které se obstrukcemi snaží schvalování důchodové novely zabránit. Debata byla obnovena v 06:03 a poté formálně na minutu přerušena před 09:00, aby dolní komora mohla zahájit další jednací den. O rekord se postaral předseda SPD Tomio Okamura, který v úterý mluvil bez přestávky sedm hodin.

Zástupci opozice ve svých vystoupeních opakovali, že pro zrychlené schvalování novely nejsou splněny zákonné podmínky. "Znova některé věci si zopakujeme, protože opakování je matka moudrosti," uvedl své vystoupení Zdeněk Kettner (SPD). Jan Síla (SPD) obvinil koalici z vykalkulované snahy prosadit úpravu až po prezidentských volbách a ukázat, jak vláda umí zamést s nepohodlnou opozicí.

Vláda o zrychlené projednání požádala kvůli hrozbě značných hospodářských škod, tedy zvýšení výdajů na důchody o desítky miliard korun. Stav legislativní nouze vyhlásila na žádost vlády předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Dolní parlamentní komora musí nejprve potvrdit, zda podmínky pro zrychlené projednání trvají. Zatímco Okamura navrhl stav legislativní nouze zrušit, Vondráček navrhl omezit stav legislativní nouze tak, aby skončil ke konci dnešního dne. O všem bude Sněmovna hlasovat až po ukončení nynější debaty.

Opoziční řečníci obviňovali vládu, že o nutnosti mimořádné valorizace důchodů věděla předem, ale vyčkávala kvůli výsledku prezidentských voleb. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to odmítl. Rozhodujícím impulzem pro vládní návrh podle něj byla až čísla o lednové inflaci, která zveřejnil Český statistický úřad 10. února. Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.