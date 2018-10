Demonstrace nazvaná Orbán za nás, my za Orbána, jejíž účastníci 20. září 2018 v Praze vyjádřili podporu postojům maďarského premiéra vůči imigrační politice EU.

Demonstrace nazvaná Orbán za nás, my za Orbána, jejíž účastníci 20. září 2018 v Praze vyjádřili podporu postojům maďarského premiéra vůči imigrační politice EU. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Sněmovna označila za "chybné a nešťastné" hlasování Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem kvůli údajnému vážnému ohrožení unijních hodnot. Návrh poslance ODS Jana Skopečka dolní komora přijala vedle dalších usnesení na závěr debaty o víceletém finančním rámci Evropské unie na léta 2021 až 2027.

Hlasování Evropského parlamentu proti Maďarsku podle českých poslanců "jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie".

Skopečkův návrh usnesení podpořilo 97 ze 153 přítomných poslanců. Proti zvedlo ruku 24 poslanců.

Debata o hlasování europoslanců o Maďarsku se ve Sněmovně odehrála při projednávání unijního rozpočtu už v polovině září. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) se tehdy distancoval od hlasování europoslanců za ANO, kteří v Evropském parlamentu podpořili doporučení, aby Evropská komise s Maďarskem řízení zahájila. Předseda klubu STAN Jan Farský tehdy naopak hájil kladné hlasování stranického europoslance Stanislava Polčáka, pokládá je za rozvážné a správné.

Debata o Maďarsku na sněmovním plénu v polovině září začala, když někteří poslanci poukazovali na to, že čerpání evropských dotací by mohlo být podmíněno plněním podmínek právního státu. Skopeček v této souvislosti označil za skandální hlasování některých českých europoslanců proti Maďarsku, jak uvedl, českému spojenci. Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukázal na to, že nejde o řízení s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, ale se suverénním demokratickým Maďarskem.

Z českých europoslanců podpořili sankční řízení vedle zástupců ANO a Polčáka také europoslanci TOP 09 a Miroslav Poche (ČSSD). Proti hlasovali poslanci za KDU-ČSL, ODS, Svobodné a KSČM a také Jan Keller za ČSSD. Pavel Poc (ČSSD) se zdržel a jeho stranická kolegyně Olga Sehnalová se podle všeho hlasování nezúčastnila.

Orbán už dříve v Evropském parlamentu všechny výtky týkající se porušování demokracie a dodržování principů právního státu a základních práv odmítl. Europoslanci podle něj chtějí potrestat Maďary za to, že nevolili opoziční socialisty a že nejsou svolní svou vlast přeměnit v "zemi přistěhovalců". V rozpravě ale Orbán čelil výtkám kvůli omezování nezávislosti soudů, svobody médií, občanské společnosti i kvůli údajnému zneužívání peněz z unijních fondů ve prospěch svých přátel a z korupce.