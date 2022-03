Sněmovna opět vydala Babiše ke stíhání v případu Čapí hnízdo

Praha - Stíhání předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše v případu Čapí hnízdo může pokračovat. Sněmovna dnes vyhověla žádosti státního zástupce a Babiše ke stíhání opět vydala, jak už dřív doporučil mandátový a imunitní výbor. Případ se týká údajného dotačního podvodu. Babiš vinu dlouhodobě odmítá. Kauzu Čapí hnízdo pokládá za vykonstruovaný a účelový pokus o svou kriminalizaci a o snahu vystrnadit ho z politiky, což na plénu opět zopakoval.

Pro Babišovo vydání hlasovalo 111 ze 176 přítomných poslanců. Vydání podpořili zákonodárci všech sněmovních klubů kromě hnutí ANO. Všech 65 přítomných poslanců hnutí bylo proti. Babiš se hlasování neúčastnil.

Stíhání pokračuje rozhodnutím Sněmovny, ta ale musí nejprve vypracovat písemné rozhodnutí a zaslat ho pražskému městského státnímu zastupitelství, jehož žalobce Jaroslav Šaroch kauzu dozoruje. Následně bude nutné podle mluvčího žalobců Aleše Cimbaly umožnit obviněným, aby se znovu seznámili se spisem. "Ze strany státního zastupitelství k tomuto budou obvinění vyzváni v řádu dnů po obdržení výše uvedené písemného vyhotovení rozhodnutí Poslanecké sněmovny," uvedl Cimbala.

Mluvčí připomněl, že obvinění mají také právo až do konečného rozhodnutí činit návrhy a podání, se kterými se Šaroch musí vypořádat. "Po provedení nezbytných procesních úkonů vyžadovaných zákonem a seznámení se obviněných se spisem bude moci dozorový státní zástupce přistoupit k vyřízení věci," doplnil Cimbala. Kdy dojde k rozhodnutí, nechtěl předjímat, lze podle něj však předpokládat, že bude realizováno bez zbytečného odkladu, v řádu týdnů.

Babiš dnes uvedl, že po věcné stránce se vydání k trestnímu stíhání nebrání. Před poslanci ale dal případ i do souvislosti s prezidentskou volbou. "Udržuje se to v mediálním prostoru dodnes pro případ, že bych se rozhodl kandidovat na prezidenta," uvedl. Za "snůšku lží, blábolů a nesmyslů" pak lídr ANO označil zdůvodnění žádosti o jeho vydání sepsanou Šarochem, jak ji na plénu přečetl zpravodaj Josef Cogan (STAN). Ve zdůvodnění se píše například o účelovém jednání při snaze získání dotace na výstavbu areálu Čapí hnízdo. Žádost o dotaci obsahovala na Babišův pokyn nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, další v ní chyběly, vyplývá z dokumentu, jak s ním Cogan seznámil poslance.

Několik poslanců ANO vystoupilo v projevech na Babišovu obranu, například předsedové imunitního a ústavně-právního výboru Helena Válková a Radek Vondráček zpochybnili právní konstrukci stíhání. Poslanec ODS Karel Haas označil jejich názory za relativizaci Šarochovy žádosti. "Vyjadřují tím nedůvěru k moci soudní," uvedl.

Případ Čapí hnízdo pokračuje třetí volební období. Sněmovna Babiše ke stíhání v minulosti vydala už dvakrát. Kromě předsedy hnutí ANO je v kauze kolem padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Stíhání se týká podezření z pomoci k poškození finančních zájmů Evropské unie a z pomoci k dotačnímu podvodu.

Policisté původně uzavřeli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo loni na konci května, Babiše i Nagyovou navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil tak zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků, mimo jiné premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat ve druhé polovině září.

V loňských říjnových volbách byl Babiš znovu zvolen poslancem a nabyl imunitu v plném rozsahu. Šaroch požádal novou Sněmovnu o jeho vydání k stíhání v první polovině listopadu, den po zahájení její ustavující schůze. V prosinci mohli členové imunitního výboru přímo ve Sněmovně nahlížet do spisu případu. Doporučení pro plénum dali v polovině ledna.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny nebo někdejšího prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, jenž je nyní prvním místopředsedou sněmovního klubu ANO. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.