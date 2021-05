Sněmovna opět projednává stavební zákon, opozice pokračuje v kritice

Praha - Sněmovna dnes na třetí pokus pokračuje v závěrečném kole projednávání návrhu nového stavebního zákona, který má za cíl urychlit a zjednodušit stavební řízení. Jeho projednávání doprovázejí kritické projevy opozičních poslanců, kterým se nelíbí úprava prosazovaná vládou. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dnes v úvodu schůze neuspěla s návrhem, aby Sněmovna zákon ve třetím čtení projednávala i mimo dobu, kterou dovoluje jednací řád Sněmovny. Uspěla ale s návrhem, aby poslanci mohli vystoupit pouze dvakrát, a to nejvýše deset minut.

Poslance čeká hlasování asi o osmi desítkách pozměňovacích návrhů. Jen v elektronické podobě mají sebrané pozměňovací návrhy pouze ke stavebnímu zákonu na 390 stran. Je mezi nimi i komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který zavádí model čistě státní stavební správy, kdy budou veškeré stavební úřady pod státem. Opozice to kritizuje a tvrdí, že to poškodí stavební řízení, a poukazuje i na náklady, které to přináší. Ministryně Dostálová už dříve poukázala na to, že již nyní stát posílá obcím ročně čtyři miliardy korun jako příspěvek za agendu, kterou pro něj ve stavebním řízení vykonávají.

Opozice pokračuje v kritice i dnes. "Zákon se neopírá o široký konsensus, není dobře připraven,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zákon je podle něj jako celek špatný, výrazně nahrává stavitelům a řešení systému nepřináší. Dominik Feri (TOP 09) varoval před tím, že u zákona panují zásadní rozpory, a proto se nelze divit, že v něm případná další vláda bude chtít dělat změny ještě předtím, než vstoupí v účinnost.

Marek Výborný (KDU-ČSL) ujistil, že koalice Spolu má s vládou společný cíl, kterým je jednoduché, transparentní a digitální stavební řízení, které bude moderní a přívětivé vůči stavebníkům a hlavně vůči občanům. Nechce však stavební zákon, který by preferoval pouze určitou skupinu stavebníků, například developerů. Nechce však slibovaného cíle dosáhnout destrukcí toho, co mnoho let funguje, vytvořením jednoho superúřadu a centralizací stavebního řízení.