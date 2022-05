Sněmovna opět nedokončila první čtení novely zákona o významné tržní síle

Praha - Sněmovna ani dnes nestihla ve vyhrazeném čase dokončit úvodní kolo debaty o vládní novele, která rozšiřuje působnost zákona o významné tržní síle i na menší podniky než dosud. Poslanci o ní poprvé začali jednat na začátku dubna, dnes se k ní vrátili, ale ve 13:00 jednání přerušili. Stejně jako předtím dnes poslanci opozičního hnutí ANO vyjadřovali své výhrady k návrhu a pochybovali o tom, zda novela zákon zlepší. Zákon má především chránit dodavatele potravinářského zboží do velkých obchodních řetězců.

Poslanec ANO Karel Tureček již minule navrhl vrátit zákon vládě k dopracování. Je to jen jiná forma zamítnutí. Již dříve řekl, že pokud novela zákona projde v navrhovaném znění, zhorší postavení firem působících v zemědělském a potravinářském řetězci. Poslanec ANO David Pražák dnes řekl, že zákon neřeší mezinárodní obchodní řetězce, kde se nekalé praktiky vyskytují.

Poslankyně a poslanci ANO dnes také vyzývali ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), aby v rozpravě vystoupil a odpověděl na jejich dotazy. Vyzvala ho k tomu třeba předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. "Mě by to hrozně zajímalo jaký máte hlas," řekla a podotkla, že to řekla na odlehčenou. "Hlas má příjemný. Proč nemluví, nevím," uvedla její stranická kolegyně Margita Balaštíková. "Pokud děláte funkci, na kterou nemáte, tak se té funkci vzdejte," doporučila mu poslankyně ANO Berenika Peštová. Předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) uvedl, že k tomuto tématu svolal pracovní jednání, kam pozval i poslance ANO. Podle něj ale této příležitosti nevyužili.

Podle vládního návrhu, který vychází z evropské směrnice, mají mít nově významnou tržní sílu podniky s obratem od dvou milionů eur, tedy asi 50 milionů korun za poslední účetní rok. Dosud zákon předpokládal, že významnou tržní sílu má podnik s obratem nad pět miliard korun. Ze zákona v případě jeho schválení zmizí dosavadní ustanovení, které definovalo významnou tržní sílu.

Podle nynějšího znění zákona je to takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Významná tržní síla se nově bude posuzovat podle obratu odběratele vůči obratu dodavatele.

Vláda navrhovala, aby Sněmovna předlohu schválila zrychleně v prvním čtení. Tento postup vetovaly opoziční kluby ANO a SPD. Schillerová to zdůvodnila potřebou podrobné debaty ve výborech. Zatímco ANO navrhlo prodloužit lhůtu pro projednání zákona ve výborech o 20 dnů, zpravodaj a bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) ji chce naopak o 30 dní zkrátit.

Sněmovna dnes začala jednat až v 11:00 kvůli avizovaným přestávkám na porady opozičních klubů. Sněmovna poté kromě jiného v úvodním kole podpořila například smlouvu o vydávání mezi Českem a Austrálií nebo smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českem a Brazílií. Odpoledne jsou na programu pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Po interpelacích je svolána mimořádná schůze k informacím vlády o růstu cen potravin.