Sněmovna opět nedokončila finální debatu o změnách ve výběru radních ČT a ČRo

Praha - Sněmovna nedokončila ani dnes závěrečnou debatu o sporných změnách ve výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), k hlasování o vládní předloze nedospěla. Poslanecká diskuse trvala zhruba čtyři hodiny, o něco kratší dobu než v prvním schvalovacím dějství před dvěma týdny. Ukončila ji přestávka, kterou si vyžádal klub SPD. Koaliční zákonodárci se dnes opět ohrazovali vůči opozičním obviňováním ze snah o kontrolu dvojice veřejnoprávních médií a červnové volby generálního ředitele ČT. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob konstatoval, že všechny argumenty padly a debata už se točí v kruhu. Bude pokračovat podle závěrů dnešního jednání organizačního výboru v pátek od 13:00 do 14:00.

Dnes poslanci mluvili například i o vládních plánech boje s dezinformacemi a o údajných pokusech o cenzuru. Strhla se pře, kdo z koalice a z opozice je "dezinformátorem". Zákonodárci často využívali krátké poznámky. Přihlášek do řádné debaty ubývalo poskrovnu, zbyla jich aktuálně desítka z ranních 16.

"Chcete mít pod kontrolou média veřejné služby. Všichni to vědí a akceptují, kromě vládní koalice," řekl Aleš Juchelka (ANO). Opozice podle jeho kolegy z klubu Patrika Nachera dosud nedostala odpověď na otázku, proč vládní tábor se schvalováním novely tak spěchá. Podle předsedy ANO Andreje Babiše jde o to, aby nynější generální ředitel Petr Dvořák zůstal ve funkci. Dvořák podle Babiše přijímá to, že ČT není nezávislá a je "dobrý ředitel pro pětikoalici". "Jaké mám důkazy? Žádné," poznamenal předseda ANO ke svým tvrzením. Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval, že hnutí bude schválení novely bránit. "Je to další útok na demokracii a pluralitu," řekl o ní.

Do volby radních ČT a ČRo zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst a v němž nyní mají výraznou převahu koaliční strany. SPD v horní komoře zastoupení nemá a ANO jen skromné. Počet televizních radních se má kvůli zapojení Senátu do jejich výběru zvýšit o tři na 18. Zpřísnit se má také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Nově by musely mít aspoň desetiletou historii. Koaliční politici tvrdí, že cílem novely je posílit odolnost obou veřejnoprávních médií. "Návrh jednoznačně komplikuje jakékoli politické pokusy o to, aby byli do mediálních rad voleni ti, kteří by byli poslušní příslušným politickým stranám," řekl dnes ministr kultury Martin Baxa (ODS). Posílení nezávislosti a stability médií veřejné služby vidí koalice zejména v tom, že nově nebude možné odvolat rady jako celek, ale jen jejich jednotlivé členy.

Opoziční poslanci navíc podezírají koalici z toho, že schválně zatím nenechala ve Sněmovně projednat dvojici výročních zpráv Rady ČT. Pokud by dolní komora dvě zprávy zamítla, mohlo by to vést k odvolání celé současné Rady ČT a volbě nových radních ještě před výběrem televizního generálního ředitele, podle opozice v koaliční režii. Jakob narazil u opozice s nabídkou, že koalice k vyvrácení obav nechá dvojici zpráv zařadit k projednání v pátek, pokud dnes Sněmovna novelu schválí. Podle názoru opozice měly být zprávy přijaty už dřív. Juchelka neprosadil odklad finálního kola novely do schválení zpráv televizních radních.

Hnutí ANO už před dvěma týdny pohrozilo při přijetí předlohy podnětem k Ústavnímu soudu. Vzhledem k rozdílnému procesu volby členů rad ve Sněmovně a v Senátu by podle hnutí mohla být narušena rovnost lidí při volbě do veřejných funkcí. Ondřej Babka (ANO) dnes poukazoval na podle něho nepřípustné zasahování do vnitřních poměrů v radách, když místopředseda by musel být podle novely z okruhu členů zvolených jinou parlamentní komorou než předseda.