Sněmovna omezila řečnickou lhůtu k návrhu o míře růstu penzí

Praha - Sněmovna zhruba po 18 hodinách jednání o míře růstu penzí zkrátila na návrh koalice řečnickou lhůtu na maximálně deset minut. Prosadil to dnes předseda poslanců STAN Josef Cogan. Opoziční hnutí ANO neúspěšně požadovalo omezení řečnické doby nejvýše na hodinu na jednoho vystupujícího, těch je do debaty stále přihlášeno šest desítek. Místopředseda poslanců ANO Aleš Juchelka poté obvinil koalici z omezování demokracie a "válcování" opozice.

"Snažíte se prostě a jednoduše ohnout demokracii v ČR," uvedl po hlasování Juchelka. Podle něj se kabinet snaží prosadit snížení červnové valorizace penzí protiprávně. Podle stanoviska sněmovních právníků, které citovala Klára Dostálová (ANO) jako předsedající schůze, je omezení řečnické doby možné i v debatě o zrychleném projednávání důchodové novely. Cogan návrh na omezení řečnické lhůty zdůvodnil tím, že opoziční argumenty se v dosavadní debatě opakovaly a neobjevilo se v ní nic nového.

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty), jehož přítomnosti se při nočním jednání opozice dožadovala, hájil oprávněnost požadavku vlády na zrychlené projednání úpravy růstu důchodů. Podle ministra to potvrdily dva verdikty Ústavního soudu týkající se pandemického zákona, který parlament prosadil rovněž ve stavu legislativní nouze. Potřeba zkráceného projednání může vyvstat během času, může ji založit i liknavost v jednání vlády, reagoval ministr na námitky opozice, podle které měl kabinet návrh předložit už loni. Poslanec ANO Jiří Mašek namítl, že nelze porovnávat předpokládanou valorizaci důchodů s pandemickou situací.

Schůze Sněmovny ke spornému vládnímu návrhu začala v úterý v 10:00 a pokračovala bez přestávky do dnešních 02:00. O rekord se postaral předseda SPD Tomio Okamura, který mluvil bez přestávky sedm hodin. Před půlnocí debata sklouzla opět do slovních rozepří vedených formou nejvýše dvouminutových faktických poznámek, které podle jednacího řádu slouží k reakci na průběh rozpravy. Opozice tvrdí, že pro projednávání návrhu ve zkráceném řízení není důvod a hrozí ústavní stížností, pokud vláda důchodovou novelu prosadí.

Stav legislativní nouze vyhlásila na žádost vlády předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Dolní parlamentní komora musí nejprve potvrdit, zda podmínky pro zrychlené projednání trvají. Zatímco Okamura navrhl stav legislativní nouze zrušit, předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) navrhl omezit stav legislativní nouze tak, aby skončil ke konci dnešního dne.

Opoziční řečníci obviňovali vládu, že o nutnosti mimořádné valorizace důchodů věděla předem, ale vyčkávala kvůli výsledku prezidentských voleb. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to odmítá. Rozhodujícím impulzem pro vládní návrh podle něj byla až čísla o lednové inflaci, která zveřejnil Český statistický úřad 10. února. Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.