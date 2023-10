Sněmovna odsoudila útok Hamásu na Izrael, jeho vojenskou odvetu podpořila

Praha - Sněmovna jednomyslně odsoudila teroristický útok hnutí Hamás vůči Izraeli, podpořila jeho vojenskou odvetu i přesun ambasády ČR do Jeruzaléma. Pro usnesení dolní parlamentní komory, které navrhl její místopředseda Jan Bartošek (KDU-ČSL), dnes hlasovalo všech 162 přítomných poslanců.

"Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje agresi teroristického hnutí Hamás vůči státu Izrael, která započala dne 7. října 2023. Vyjadřuje jednoznačnou podporu a solidaritu Izraeli a jeho obyvatelům a podporuje plné právo Izraele na přijetí vojenských a jiných opatření k zajištění své bezpečnosti," uvádí se v usnesení.

Bartošek při zdůvodnění stanoviska mimo jiné uvedl, že velký díl na agresi nese mezinárodní společenství tím, že nedostatečně kontrolovalo, jak je jeho finanční podpora Palestiny využívána. Mluvil o tom, že například prostřednictvím palestinských učebnic se v dětech pěstuje nenávist k Židům a budují se tunely, které teroristé využívají k útokům na izraelském území.

Dolní parlamentní komora ve stanovisku rovněž vyzvala vládu, aby "ve vhodném okamžiku" přesunula české velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, kde má ambasáda zatím jen úřadovnu. Záměr v pondělí podpořil premiér Petr Fiala (ODS), pro jsou dlouhodobě lidovci a v principu by pro ně byla také předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Šéf STAN a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) považuje za prioritu ochranu civilistů. Pro přesun velvyslanectví se vyslovila opoziční hnutí ANO a SPD. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) však k návrhu vstřícný nyní není, neboť pro to nejsou splněny tři základní podmínky. Bylo by to podle něho v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie.

Poslanec a člen sněmovní meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael Miloslav Janulík (ANO) uvedl, že by stálo za úvahu, zda má v Praze zůstávat zastoupení Palestiny. Nazval ho "kvaziambasádou kvazistátu".

Skupina Hamás zaútočila v sobotu brzy ráno na Izrael z palestinského Pásma Gazy. Útok si vyžádal na 900 izraelských obětí, včetně vojáků a civilistů, a více než 2600 zraněných. Bojovníci Hamásu některé z příhraničních obcí obsadili na několik hodin, než obyvatele osvobodila armáda. Desítky lidí extremisté unesli do Pásma Gazy.

Izraelská vláda v pondělí ohlásila totální blokádu Gazy včetně odstřižení enklávy s přibližně dvěma miliony obyvatel od dodávek potravin, vody a elektřiny. Už od soboty izraelské letectvo provádí v oblasti rozsáhlé nálety. Podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví si izraelské údery od soboty vyžádaly přes 700 mrtvých a tisíce zraněných.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území.