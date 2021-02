Sněmovna odmítla zvýšit příspěvek podnikatelům na 667 Kč denně

Praha - Sněmovna odmítla návrh Senátu zvýšit příspěvek podnikatelům postiženým dopady opatření proti pandemii z nynějších 500 korun na 667 korun denně. Poslanci dnes stvrdili původní podobu novely zákona o takzvaném kompenzačním bonusu, která kromě jiného rozšiřuje možnost výplaty tohoto příspěvku i na podnikatele v úpadku. Ministerstvo financí připravuje návrh na zvýšení bonusu na 1000 korun. Předlohu ve Sněmovnou schválené podobě nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Senát také chtěl, aby vláda doplatila obcím a krajům podle počtu obyvatel výpadek příjmů, o který byly připraveny kvůli výplatám kompenzačních bonusů. Senát navrhoval, aby nárok na příspěvek měli i podnikatelé bez provozoven, jejichž činnost byla opatřeními omezena alespoň z 80 procent. Šlo by třeba o fotografy, některé kadeřnice nebo kosmetičky.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyslovila s návrhy Senátu zásadní nesouhlas. "Nepodporuji senátní vratku, je rozpočtově velmi zatěžující, je to 21 miliard z veřejných rozpočtů," řekla ministryně Schillerová. Podle ní je také technicky neproveditelná.

Ministryně také řekla před poslanci, že tím, že Sněmovna ve čtvrtek neschválila prodloužení nouzového stavu, ukončili tím i kompenzační bonus. Ministerstvo financí už ale připravuje nový zákon. V pondělí ho má projednat vláda a příští čtvrtek by ho měla projednat Sněmovna.

Sněmovnou schválená novela počítá hlavně s tím, že také podnikatelé v úpadku budou moci čerpat kompenzační bonus. Změna se týká jen fyzických osob. Rozšíření okruhu příjemců umožnil souhlas Evropské komise, která to předtím odmítala. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy pomoci proti dopadům pandemie. O příspěvek budou moci osoby v úpadku žádat zpětně, a to do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Poslanci již při předchozím schvalování rozšířili okruh důvodů, pro které je možné žádat o příspěvek. Půjde třeba o případy, kdy kadeřnice nemůže poskytovat své služby v nemocnicích nebo zařízeních sociální péče, protože v nich kvůli pandemii platí zákaz vstupu. Nárok na příspěvek mají mít i pěstouni, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Kompenzační bonus se bude vztahovat i na řidiče taxi.

Aktuálně je čerpání kompenzačního bonusu jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly v EU. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie a jednou z těchto podmínek je právě to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku. Během ledna se pak podle Schillerové podařilo nalézt řešení, kdy se pomoc osobám v úpadku bude poskytovat mimo rámec dočasné podpory.

Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Na všechny veřejné rozpočty tak podle dřívějšího vyjádření ministryně Schillerové dopadne zhruba v objemu 100 milionů korun. Protože jde o sdílenou daň, o níž se dělí s kraji a obcemi, bude mít dopad i na ně, a to podle ministryně v rozsahu desítek milionů korun.