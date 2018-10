Praha - Sněmovna odmítá zavádění nových zdrojů financování dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2021 až 2027. Současně s tím doporučuje, aby se dodatečné možnosti financování unijního rozpočtu hledaly prostřednictvím úspor v provozu a optimalizaci rozpočtů institucí EU. Sněmovna se na tom usnesla při projednávání návrhu unijního rozpočtu na uvedené období, takzvaného víceletého finančního rámce EU.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes poslancům řekl, že ani vláda nepodporuje návrh Evropské komise na zavedení nových zdrojů unijního rozpočtu. Nové zdroje by podle něj mohly kromě jiného přinést posílení pravomocí Komise při kontrolách výběru těchto zdrojů peněz. Navíc by zkomplikovaly systém financování rozpočtu EU. K návrhu na zavedení nových zdrojů peněz se minulý týden postavil rezervovaně i senátní výbor pro evropské záležitosti.

Babiš řekl již v červnu, že návrh unijního rozpočtu je pro českou vládu nepřijatelný. "Já osobně jsem vůči tomu návrhu rozpočtu velice kritický," řekl dnes.

Jedním z nových zdrojů víceletého finančního rámce EU mají být tři procenta ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. Ročně by to mohlo podle odhadu komise přinést asi 12 miliard eur (asi 305 miliard korun). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla, že podle postoje české strany by korporátní daň měla zůstat v gesci národní legislativy. Debaty o společném základu daně z příjmů firem se podle ní povedou ještě roky.

Dalším zdrojem má být 20 procent z výnosů z dražeb v rámci systému emisních povolenek. Ročně by to mohlo vynést tři miliardy eur (asi 76 miliard korun). Třetím novým zdrojem má být příspěvek členských států vypočítaný podle množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů. Komise odhaduje každoroční přínos na sedm miliard eur (asi 178 miliard korun).

Babiš také řekl, že vláda nepodporuje ani povinné zastropování přímých plateb zemědělcům. "Členské státy by se měly rozhodnout samy, zda toto zastropování zavedou a přesunou prostředky jinam," uvedl premiér. Za tento postoj si vláda vysloužila kritiku hlavně od Pirátů. Poslanci nakonec neschválili návrh poslance Pirátů Mikuláše Peksy, v němž by Sněmovna vyzvala k omezení dotací vyplácených velkým podnikatelským subjektům.

Česká republika bude podle návrhu EK z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím finančním období moci získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard korun) v cenách roku 2018.