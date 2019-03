Praha - Dodávky tepla a chladu budou spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty až od příštího roku. Rozhodla tak Sněmovna, když dnes stvrdila svoji podobu vládního daňového balíčku. Odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl snížit DPH na teplo a chlad už od letošního 1. července. Senátoři chtěli také snížit DPH na vybrané služby řemeslníků a na točené pivo na deset procent už nyní, zatímco vláda s tím počítá až v novele zákona o elektronické evidenci tržeb. Tato novela však ve Sněmovně prošla teprve prvním čtením.

Senát chtěl také snížit spotřební daň z piva. Ministerstvo financí se senátní verzí nesouhlasilo, podle něj by přinesla nežádoucí dopady. Senátní verzi podpořilo 70 opozičních poslanců, ale zapotřebí jich bylo 87. Sněmovní verze nakonec prošla hladce 158 hlasy, proti nebyl nikdo z přítomných poslanců. Balíček nyní dostane k podpisu prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poukazovala na to, že novela zákona o evidenci tržeb, která současně snižuje DPH na vybrané zboží a služby, je ve Sněmovně už od loňského června. "Kdyby opozičním poslancům na snižování daňové zátěže těmto podnikatelům skutečně záleželo, nebránili by schválení novely. Nynější snaha zákonodárců z řad opozice převtělit snížení DPH do senátního pozměňovacího návrhu se mi tak zdá poněkud pokrytecká," uvedla v tiskové zprávě.

Za slova o pokrytectví se jí dostalo kritiky ze strany ODS. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura prohlásil, že není pokrytectvím, když hájí program, se kterým byl zvolen.

Balíček ve schválené podobě mimo jiné zavádí zdanění zahřívaného tabáku spotřební daní. Zvyšuje limity pro využití výdajových paušálů u živnostníků z nynějšího jednoho milionu korun na dva miliony. Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Do balíčku se zvýšení limitu dostalo na základě pozměňovacího návrhu poslanců ODS a ANO.

Předloha zahrnuje změnu zákona o celní správě, která umožní celníkům, aby při kontrole hazardu a dodržování elektronické evidence tržeb používali krycí doklady. Obcím a dalším samosprávám balíček rozšiřuje možnost získat odpočet na dani z přidané hodnoty, kterou zaplatily například při budování infrastruktury. Tato změna podle vlády reaguje na požadavky obcí, které se často setkávají s nemožností uplatnit nárok na odpočet daně u déle trvajících investic.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření. Zdanění má začít platit letos, a to šest týdnů od prvního dne měsíce následujícího od vyhlášení daňového balíčku ve sbírce zákonů.

Balíček také na návrh sněmovního rozpočtového výboru prodlužuje České televizi a Českému rozhlasu možnost využívat částečné odpočty na DPH, a to až do konce roku 2021. Zjednodušit se mají daňové odpočty na podporu výzkumu a vývoje. Zpřesňuje se také pravidlo, že pokud si firma najme manažera, který bude funkci vykonávat jako podnikatel, bude jeho odměna podléhat DPH.