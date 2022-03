Sněmovna odmítla hlasy koalice řešit případ Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice

Ilustrační foto - Europoslanec a lídr kandidátky za STAN Stanislav Polčák vystoupil 24. dubna 2019 v Praze na programové konferenci koalice STAN a TOP 09 před volbami do Evropského parlamentu.

Praha - Sněmovna dnes odmítla hlasy koalice požadavky opozičních hnutí ANO a SPD, aby se zabývala postupem europoslance STAN Stanislava Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice. Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Ministr školství a místopředseda STAN Petr Gazdík jménem poslaneckého klubu Starostů uvedl, že Polčák se své odměny v pondělí vzdal, což bylo "správné a jediné možné".

Polčák podle Gazdíka tímto rozhodnutím "ukončil podezření na střet zájmů v této věci". "Je nepřijatelné, aby vznikl dojem, že tuto odměnu dostal za svou práci politika," uvedl Gazdík k tvrzením zástupců opozičních hnutí, že Polčák loni ve Sněmovně zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích prolobboval. Odmítl také tvrzení, že Polčák nx měl za to od obcí dostat provizi.

Zástupci ANO a SPD požadovali, aby Sněmovna prověřila, jak to s odměnou bylo. Připomínali, že Polčák se odměny vzdal, až když byla záležitost zveřejněna. Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) vyzývala ke kontrole v obcích, které se s Polčákem na odměně dohodly. "Nejsem přesvědčena, že to probíhá v souladu se zákonem o obcích," uvedla.

Předseda SPD Tomio Okamura mimo jiné prohlásil, že Polčák si řekl "bezpáteřně, bezcitně a hnusně" o osm milionů korun za to, že prolobboval zákon. Europoslanec už v pondělí uvedl, že starostové mu odměnu ve výši 2,5 procenta z částky, kterou obdržely obce, tedy ze zhruba 350 milionů, sami navrhli a výše je mnohem nižší, než umožňují tarify. Okamura chtěl, aby Polčák zveřejnil všechny smlouvy s obcemi, které během svého působení v Evropském parlamentu uzavřel. Obvinil STAN z politického podnikání a kšeftování se zákony.

Okamura slovně útočil i na premiéra Petra Fialu (ODS), s nímž se pokoušel diskutovat přímo, což jednací řád neumožňuje. Předseda vlády následně uvedl, že neupírá Okamurovi právo na kritickou formu vystoupení, ohradil se ale proti jeho urážkám. "Vy nemáte co vyzývat, abych vašimi ústy odpovídal na vaše otázky. To není politická kultura, to je její úpadek," uvedl Fiala.

Polčák podle serveru Seznam zprávy měl od čtyř obcí Zlínského kraje dostat celkem 7,75 milionu korun za právní pomoc při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Europoslanec po vlně kritiky uvedl, že své části odměny se vzdává. Se starosty se dohodl, že uhrazena bude jen práce jeho kolegů. Poskytnutí svých právních služeb nechá přezkoumat Českou advokátní komorou. Zveřejnil prohlášení starostů obcí Vlachovice, Lipová, Haluzice a Bohuslavice nad Vláří, kteří odměnu, kterou pro Polčáka sami v uplynulých týdnech navrhli, označili za férovou a odpovídající.

Starostové se zastupováním Polčákovou advokátní kanceláří podle serveru souhlasili, aniž výši odměny předem znali. S Polčákem totiž podle serveru tehdy nesepsali smlouvu. Žádost o vyplacení odměny jim advokát předložil až v minulých dnech. Někteří místní politici se podle serveru domnívali, že pomoc je bezplatná.

Dva muniční sklady u Vrbětic na Zlínsku explodovaly v roce 2014. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Stát obcím v okolí Vrbětic a jejich obyvatelům umožnil zákonem získat odškodné.