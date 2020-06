Sněmovna od vlády žádá plány pro případ další vlny epidemie

Praha - Ministerstvo zdravotnictví má do konce července zpracovat systém pandemických stupňů pohotovosti. Do konce září má aktualizovat typový plán epidemie hromadné nákazy a v případě druhé vlny epidemie koronaviru podle něj postupovat. Prosadila to dnes ve Sněmovně pravicová opozice s pomocí SPD. Zároveň si od vlády vyžádala na návrh Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN jednou za tři měsíce informaci, jaká opatření kabinet připravuje.

Sněmovna apelovala na vládu, aby informace poskytovala v zákonných lhůtách "srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny skupiny" obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví by podle rozhodnutí Sněmovny mělo do konce června dopracovat projekt takzvané chytré karantény a představit strategii testování pro případ druhé vlny epidemie koronaviru. Ústřední epidemiologická komise by se podle Sněmovny měla do budoucna scházet pravidelně.

Piráti navrhli po novozélandském vzoru zavést čtyři stupně pandemické pohotovosti podle míry rizika šíření nákazy. Jednotlivým stupňům by měla odpovídat i přijímaná opatření, od omezení pohybu až po zákaz vycházení.

Lidovcům se nepovedlo získat většinu poslanců pro to, aby vláda pro případ druhé vlny epidemie koronaviru zajistila nákupy a distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce prostřednictvím ministerstva vnitra a Správy státních hmotných rezerv.

SPD naopak uspěla s návrhem, aby ministerstvo školství do konce srpna připravilo pro školy krizový plán postupů a opatření v souvislosti s koronavirem. Plán má přesně rozlišit, která opatření jsou doporučení a která jsou právně závazná. Ve stejném termínu má ministerstvo zpracovat a zveřejnit plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a scénář fungování škol pro případ druhé vlny epidemie.

Sněmovna odmítla návrh ODS, aby vláda poděkovala Tchaj-wanu za bezplatnou humanitární pomoc v podobě ochranných pomůcek. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura vytkl předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), že toto usnesení nepodpořil, ačkoli se s přijatou pomocí nechal vyfotografovat. Vondráček uvedl, že představitelům Tchaj-wanu za pomoc poděkoval osobně. "Taky nemusíme hlasovat úplně o všem, některé věci jsou samozřejmé," zdůvodnil svůj postoj. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že bylo poděkováno všem zemím, které pomoc poskytly.

Dolní komora nevyhověla ani požadavku, aby vláda do konce června vyplatila odměnu medikům, kteří byli ve zdravotnických zařízeních během jarní vlny epidemie nasazeni. Podporu Sněmovny nezískala také žádost, aby vláda do konce srpna připravila a začala realizovat investiční seznam pro modernizaci zdravotnických zařízení.