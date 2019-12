Sněmovna o zrušení povinné maturity z matematiky zatím nerozhodla

Praha - O zrušení povinné maturity z matematiky, která má být podle platného zákona zavedena od roku 2021, rozhodne Sněmovna až příští rok. Vládní snahu o zrychlené schvalování dnes zablokovaly SPD a KSČM. Návrh vlády neměl jednoznačnou podporu ani u koaličních poslanců. Dolní komora proto ani po tříhodinové diskusi zatím první kolo projednávání neuzavřela, vrátí se k němu asi za dva týdny.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že je třeba nejprve vytvořit podmínky včetně dostatku učitelů matematiky pro to, aby žáci byli schopni získat a používat matematické dovednosti. "Zavedení povinné maturity z matematiky není tím nástrojem, který naučí české děti matematice," prohlásil.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že jediným argumentem pro změnu byl dvouletý odklad reformy financování regionálního školství. Proto by se povinná maturita z matematiky měla také odložit jen o dva roky. Plagu kritizovala za to, že podle ní neplnil zadané úkoly a nepřijatelně prosazuje "absolutní změnu pojetí státních maturit" bez hodnocení dopadů. "Matematika je jenom kouřová clona," dodala.

Plaga k případnému dvouletému odkladu řekl, že neúspěšnost studentů u maturity z matematiky je nyní 24 procent. "Nedovolím, abychom ukřižovali naše děti za několik let," řekl. Jeho stranický kolega a bývalý viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček ovšem nevidí problém v tom, že by pětina či třetina středoškoláků kvůli matematice neodmaturovala. "Prostě na to nemají, mohou pracovat jako zdravotní sestry," řekl.

Větší podporu měla Plagova snaha omezit státní část maturity jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout zpět do škol. Vládní návrh počítá se zachováním možnosti výběru povinné maturity - buď z matematiky, nebo cizího jazyka. Novela zachovává také dvě úrovně obtížnosti zkoušky z matematiky.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky podporuje Česká středoškolská unie či Unie školských asociací CZESHA či unie a konfederace zaměstnavatelských svazů. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.