Praha - Sněmovna o sporném zrušení soudního přezkumu vyhoštění cizinců, kvůli kterému se 1. února dostali do konfliktu zástupci SPD s poslanci dalších stran, rozhodne zřejmě v březnu. Dolní komora dnes dokončila druhé kolo projednávání novely cizineckého zákona v podstatně klidnější atmosféře.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) požádal Sněmovnu, aby vládní novelu doplnila o návrhy na zrychlení procesu vyhoštění cizinců, kteří byli v Česku opakovaně odsouzeni pro úmyslný trestný čin. Ministr chce tento proces zkrátit na půl roku mimo jiné tím, že by soud i Nejvyšší správní soud měly na rozhodnutí o odvolání nejvýše 90 dní. Nyní může řízení o zrušení cizincova povolení k pobytu trvat podle Hamáčka i déle než dva roky. V předchozích dvou letech bylo podle ministra takových řízení vždy kolem 400.

Spor mezi poslanci vyvolal v pátek požadavek bezpečnostního výboru Sněmovny pod vedením Radka Kotena (SPD), který chce novelou zrušit soudní přezkum správních rozhodnutí o vyhoštění. Podle kritiků by to bylo protiústavní i s ohledem na loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Zástupci SPD na rozdíl od páteční vyhrocené debaty dnes nijak do rozpravy nezasáhli.

Vládní verze cizinecké předlohy by měla mimo jiné kabinetu umožnit stanovení kvót pro ekonomické migranty nebo zavedení povinných integračních kurzů pro zahraniční pracovníky. Kurzy mají podle tvůrců zákona pomoci cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami ČR i EU. Kurzy by se měly konat v Centrech na podporu integrace cizinců, které budou ve všech krajích. Nyní takové zařízení chybí ve středních Čechách. Náklady na zavedení kurzů, jejich poskytování do roku 2020, provoz center a výstavbu jednoho nového centra podklady pro vládu odhadují na 142 milionů korun.

Kvóty pro ekonomické migranty by měly stanovit maximální počet žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, které by české ambasády směly v nejbližším roce přijmout. Případné zavedení kvót vláda zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů, které povolení vyřizují. Za uplynulé roky se počet žádostí o pracovní pobyty ztrojnásobil. V roce 2014 jich bylo zhruba 3000, před dvěma lety více než 9000.