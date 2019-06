Sněmovna o rozšíření EET opět nerozhodla

Praha - Sněmovna dnes o rozšíření elektronické evidence tržeb na další obory podnikání opět nerozhodla. Schvalování návrhu pro dnešní den skončilo potom, co koaliční sociální demokraté oznámili, že podpoří vynětí některých sociálních služeb z EET, jak to navrhla v pozměňovacích návrzích opoziční ODS. Po klubu KSČM, který se chtěl poradit, si přestávku až do konce doby vyčleněné pro schvalování zákonů vzala vládní frakce ANO. Jednání o vládní předloze bude pokračovat nejdřív v pátek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) postup ČSSD odporuje koaliční smlouvě, věc nyní řeší na schůzce s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem.

Schillerová upozornila na plénu na to, že sociální služby poskytuje především neziskový sektor, který EET nepodléhá. "Nevím, zda podnikatelský sektor přijímá v této oblasti platby v hotovosti," podotkla ministryně.

Poslanci hlasují o sérii 775 úprav občanských demokratů, které se týkají vyřazení oborů ekonomických činnosti podle úřední klasifikace z EET. Dosud je dolní komora zamítala. Na následujících 12 hlasováních o oborech ohledně sociálních služeb upozornil Sněmovnu předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, přičemž se obracel s žádostí o podporu těchto návrhů zejména na levici.

"Já chci za sociální demokracii říci, že vnímám aktuální situaci ve financování sociálních služeb, proto sociální demokracie v těchto 12 hlasováních podpoří pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury," oznámil Hamáček. Podle Schillerové je postup v rozporu s dohodami v rámci koalice. Od ČSSD nikdy nezaznělo, že by měla k návrhu podobné výtky, řekla novinářům. S Hamáčkem má od 14:00 schůzku, na které chce téma také řešit.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik zdůraznil, že komunistům přijdou pozměňovací návrhy logické, ale drží slovo. Proto si vyžádal přestávku na jednání klubu. Následně si vyžádal pauzu předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, čímž bylo schvalování rozšíření EET opět přerušeno.

Dnes se Sněmovna vrátila ke schvalování novely už počtvrté. Sešlo se k ní asi 800 pozměňovacích návrhů, poslanci před sebou mají ještě šest desítek hlasování. V předchozích dílčích hlasováních například vyňali z povinnosti evidovat tržby předvánoční prodej sladkovodních ryb a rozšířili okruh podnikatelů, kteří budou moci evidovat tržby pomocí papírových účtenek. Drtivou většinu pozměňovacích návrhů zamítli.

Předloha především rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely. Novela obsahuje i úpravy daně z přidané hodnoty.