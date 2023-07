Sněmovna o půlnoci přerušila debatu o balíčku, vrátí se k ní dnes dopoledne

Praha - Sněmovna ani ve čtvrtek po víc než 22 hodinách nedokončila úvodní kolo debaty o vládním konsolidačním balíčku. Jednání přerušila o půlnoci a bude v něm pokračovat dnes od 09:00. Do rozpravy se před půlnocí hlásilo ještě 15 poslanců. V diskusi vystupovali hlavně opoziční řečníci, kteří vládní plán na změny v daních kritizovali. Poslanec ANO Drahoslav Ryba konstatoval, že mu v návrhu zákona chybí prorůstové a protiinflační opatření. Podle jeho stranické kolegyně Jany Hanzlíkové dopadne negativně na mnoha úrovních téměř na všechny obyvatele. Balíček je protirůstový, zatíží firmy, živnostníky i rodiny, míní další poslanec ANO Jiří Strýček.

"Kdyby to šlo, tak sem vtrhnou lidi a nahází vás do Vltavy," rozohnil se na adresu vládní koalice Hubert Lang (ANO). Předsedající Jan Bartošek (KDU-ČSL) ho pak nabádal ke zmírnění vyjadřování.

Ve večerních hodinách kritizovali poslanci ANO nynější vládu hlavně za to, že prosadila zrušení elektronické evidence tržeb, čímž podle nich podpořila trend placení pouze v hotovosti. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) ale bezhotovostní platební styk i po zrušení evidence tržeb neustále rostl a k současnému stavu zatím nejsou údaje. Poukazoval na to, že EET stát vypnul už v březnu 2020 a objem bezhotovostních plateb se stejně zvyšoval. Zákon ji ukončil definitivně k 1. lednu letošního roku.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že nemá informace o tom, kolik obchodních míst nyní přestalo přijímat platby kartou. "Žádná taková čísla nemáme. Pokud je máte, tak se tím budeme zabývat," potvrdil premiér Fiala.Také poslanec ODS Vít Vomáčka odmítl tvrzení Schillerové jako velmi subjektivní pocit.

Lékařka a poslankyně ANO Věra Adámková se ve večerní části rozpravy vrátila k tématu zrušení daňového osvobození včelařů, o kterém již před ní hovořil její stranický kolega a bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček. Kritizoval úmysl vlády, která chce daňové osvobození příjmů z chovu včel nahradit limitem 50.000 korun pro osvobození ostatních příjmů. Vláda argumentuje tím, že někteří profesionální včelaři současné podmínky obcházeli a včelstva rozepisovali na své blízké.

Vondráček varoval, že včelaři přestanou svá včelstva nahlašovat, čímž můžou zhoršit nákazovou situaci. Upozorňoval, že včelařům, z nichž značnou část tvoří důchodci, přibude administrativy. Adámková argumentovala z lékařského hlediska třeba tím, že med je význačným pomocníkem v nefarmakologické léčbě. Lékaři ho podle ní doporučují při rekonvalescenci například po úrazech, protože v malém množství obsahuje velké množství energie a také vitamíny.

Do debaty se zapojil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který v reakci na jinou část vystoupení poslankyně Adámkové řekl, že na Slovensku i jinde v zahraničí se nevyplatilo zařadit bezlepkové potraviny do nižší sazby daně z přidané hodnoty. Ceny neklesly, protože výrobců je relativně málo, uvedl. Informoval také, že chce začátkem příštího roku předložit změnu zákona o zdravotním pojištění, která by dietu části pacientů s celiakií, hlavně těch mladších 18 let, umožnila plně hradit jako léčebný postup.

Opozice chce vládní předlohu zamítnout, případně vrátit vládě k dopracování, což je jen jiný druh zamítnutí. Vzhledem ke koaliční většině se ale dá očekávat, že vláda projednávaný návrh zákona o konsolidaci veřejných financí uhájí.

KDU-ČSL chce nižší DPH na kojeneckou vodu či ženské hygienické potřeby

Vládní lidovci chtějí v konsolidačním balíčku přeřadit kojeneckou vodu, dětské pleny a ženské hygienické potřeby do snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Při dnešním sněmovním projednávání návrhu zákona ke konsolidací veřejných rozpočtů to řekla poslankyně KDU-ČSL Romana Bělohlávková v reakci na vystoupení Ivany Mádlové (ANO), která se pozastavovala nad ponecháním ženských hygienických potřeb v základní sazbě daně 21 procent. Snížená má být 12 procent místo nynějších deseti a 15 procent.

"Pevně věříme tomu, že v rámci jednání K15 (jednoho z formátů koaličních schůzek) najdeme pochopení a podporu všech našich koaličních partnerů," uvedla Bělohlávková. Přeřazení ženských hygienických potřeb do snížené sazby daně prosazují i vládní Piráti, totéž chtějí pro minerální a léčivé vody. Mádlová po vystoupení Bělohlávkové zalitovala, že takový návrh neobsahuje vládní balíček od počátku.

Sněmovna projednává předlohu zatím celkem zhruba 16 hodin, z toho šest hodin dnes. Poslanci mohou i dnes debatovat stejně jako ve středu do půlnoci. V 16:30 chtěly vystoupit ještě tři desítky zákonodárců.

Projednávání vládních opatření se odpoledne nesla ve znamení opoziční kritiky. Směrem k vládě opět zněly výtky kvůli údajnému porušování předvolebních i povolebních slibů o nezvyšování daní. "Pohledem obyčejných lidí nejsou navrhované daňové změny neutrální," uvedla Lenka Dražilová (ANO). Vláda podle ní svádí odpovědnost za své neúspěchy na ruskou invazi na Ukrajinu a na bývalý kabinet předsedy ANO Andreje Babiše.

Zákonodárci se věnovali i konkrétním bodům obsažených v balíčku. Například Radek Vondráček (ANO) mluvil o dopadech opatření na včelaře v souvislosti se změnou osvobození od daně z příjmů z chovu včel a na vinaře kvůli zrušení daňové uznatelnosti darů v podobě lahví tichého vína. Jeho kolega z hnutí Petr Sadovský, ale i další poslanci se zaměřili na zdražení ročních dálničních známek o 800 korun na 2300 korun. Podle Sadovského bude jejich cena stejná jako v Rakousku bez ohledu na rozdílnou mzdovou úroveň.

Změny v DPH hodnotil Roman Kubíček (ANO), podle kterého vláda zachovává prakticky tři sazby, když na knihy má být nově nulová. "Žádné zjednodušení na dvě sazby se nekoná," uvedl. Rovněž další z poslanců hnutí Jan Volný poukazoval na to, že nulová sazba DPH je také sazba.

Ozdravení veřejných financí je podmínkou prosperity, řekl poslancům Fiala

Ozdravení veřejných financí je nutnou podmínkou pro cestu k prosperitě, jinak by byla ohrožena, řekl dnes ve Sněmovně Petr Fiala při obhajobě konsolidačního balíčku. Předloha podle něho obsahuje vyvážená opatření, která sice logicky nejsou populární, ale nikoho existenčně neohrozí. Jeho vystoupení vyvolalo nesouhlasné reakce poslanců opozičního tábora.

"Přestože opatření jsou závažná, pečlivě jsme se soustředili na to, aby byla sociálně citlivá," zdůraznil Fiala, který také uvedl, že tempo zadlužování státu dané dědictvím socialistického myšlení i populistickým uplácením voličů je jedním z největších problémů Česka a nemůže dál pokračovat. Státní rozpočet podle ministerského předsedy nelze poslat do lázní, aby si odpočinul. "Země musí přistoupit k sérii život zachraňujících operací," řekl.

Vláda musela podle premiéra přistoupit ke zvyšování daní, což ale podle něho kompenzuje snižováním daně z přidané hodnoty na nutné zboží a celková daňová zátěž nepřekročí úroveň roku 2021. "Bez těchto opatření je naše budoucí prosperita ohrožena... S neodpovědným hospodařením je konec," zdůraznil ministerský předseda, jenž označil stav českých financí za katastrofální.

Opatření kabinetu by podle Fialy měly snížit deficit z nynějších 3,5 procenta hrubého domácího produktu na 2,4 procenta v roce 2025. Už příští rok by měl být pod třemi procenty hrubého domácího produktu, uvedl.

Se slibem zastavení zadlužování šly do voleb všechny vládní strany, pokračoval Fiala. Opozice podle něho naopak říká, že žádné úspory nejsou potřeba a navrhuje další výdaje na dluh ve stamiliardách korun. "Velká část opozice si odmítá přiznat, o jak vážné problémy jde," míní premiér.

Balíček není podle něho osamocený krok, je provázaný s chystanou důchodovou reformou a o začátek postupu k modernizaci státu. "Musíme rozsáhle investovat do dopravní infrastruktury, do energetiky, do inovativní ekonomiky, do moderního vzdělávacího systému," dodal Fiala. Nutným předpokladem jsou ale podle něho "záchranné škrty".

Od opozičních poslanců zazněla vyjádření mimo jiné o tom, že Fiala šíří strach a jde proti slibům, že ODS nebude zvyšovat žádné daně. Podle místopředsedy ANO a Sněmovny Karla Havlíčka stav veřejných financí sice není dobrý, ale není ani katastrofální. Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral řekl, že kabinet by měl začít šetřit u sebe. "Vláda jde balíčkem proti lidem," uvedl. Premiér Fiala ale také uvedl, že úspory na chodu státní správy mají dosáhnout 20 miliard korun. Za katastrofální pokládá, jak řekl, to, že Česko stále hospodaří na dluh, byť se podle něho podíl těchto výdajů na dluh za působení jeho kabinetu snížil z pětiny na 13 procent.