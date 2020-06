Sněmovna o prohloubení schodku rozpočtu na 500 mld. Kč - ŽIVĚ

Praha - Poslanci dnes budou jednat o prohloubení schodku letošního státního rozpočtu na půl bilionu korun. Vláda ANO a ČSSD navrhla již třetí zvýšení deficitu kvůli hospodářským dopadům epidemie koronaviru. Původně činil 40 miliard korun, pak stoupl na 200 miliard a naposledy se navýšil na 300 miliard korun.

Kabinet chce prosadit zrychlené schválení předlohy ve stavu legislativní nouze. Komunisté tolerující menšinový kabinet o víkendu oznámili, že rozpočet s pětisetimiliardovým schodkem podpoří. Nechtějí ale projednávání ve zrychleném režimu, ale ve standardních třech čteních. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se v pondělí večer dohodla s Piráty, že tato opoziční strana nebude ve Sněmovně bránit rychlejšímu projednání rozpočtu s navýšeným schodkem. Výměnou za to Schillerová připraví návrh zákona, podle něhož by lidé pracující na dohodu a platící sociální odvody měli za dobu omezení kvůli koronaviru dostat kompenzace od státu.

"Dostala jsem slib, že Piráti určitě nebudou vetovat zkrácené řízení, na kterém se domlouvají parlamentní strany, a umožní, aby rozpočet byl schválen ve třech čteních, ale zkráceně," řekla Schillerová.

Sněmovna by dnes měla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení.

Hlavně opozičním poslancům vadilo, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít. Premiér Andrej Babiš (ANO) potom jako poslanec předložil úpravu, v níž změny konkretizoval.

Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.