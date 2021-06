Sněmovna o poměru platů učitelů a průměrné mzdy opět nerozhodla

Praha - Sněmovna o uzákonění poměru učitelských platů k průměrné mzdě dnes opět nerozhodla. Odklad schvalování si těsně před hlasováním vynutili opoziční Piráti a TOP 09 z obav, že by tuto změnu už neprosadili. Původně vládní novelu totiž přestali podporovat poslanci ANO. Proti novele byli i sociální demokraté a komunisté.

Novela o pedagogických pracovnících počítá s tím, že platy učitelů by se ze zákona zvýšily do roku 2023 minimálně na 130 procent průměrné mzdy, což Sněmovna schválila v lednu. Podle pozdějších senátních úprav, o nichž má dolní komora rozhodnout, by měl být nárůst postupný a zaručit učitelům do budoucna automatickou valorizaci platů.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes poslancům řekla, že změna by znamenala zvýšení učitelských platů o 18,6 procenta a nárůst výdajů státu na tyto platy o 24 miliard korun, což by znamenalo škrty pro ostatní skupiny zaměstnanců placených z rozpočtu. "Přece není možné se takto utrhnout," uvedla ministryně, podle níž byli učitelé pro vládu nejvíc upřednostňovanou skupinou.

Opoziční Piráti, kteří změnu původně prosadili, označili výklad ministryně za nestoudnou manipulaci s čísly. Podle nich vláda v čele s ANO nechce přijít o vliv na výši učitelských platů. "Jediné, co se stalo, je, že paní ministryně financí nechce přidat učitelům," prohlásil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Podle něj jsou argumenty Schillerové "úplně vymyšlené".

Novela by měla také umožnit, aby na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli až tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Nesouhlasí s tím pedagogické fakulty a profesní organizace, proti jsou i sociální demokraté a komunisté. Návrh označovali za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů, k čemuž se přidal i poslanec ANO Karel Rais. Podle něj bude možné pravidla obcházet, zneužít a "kvalita výuky dostane další políček do tváře".

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík označil Raisův obrat za důsledek brainwashingu, tedy vymývání mozku. Připomenul, že v lednu pro novelu hlasovali všichni poslanci ANO včetně Raise. Poslanec ANO uvedl, že je ve svých názorech konzistentní. "Mně nevymývá mozek v podstatě nikdo, ani manželka," dodal k Ferjenčíkovu výpadu, za který se později omluvil předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Není zřejmé, kdy se Sněmovna k novele opět dostane. Pirátům se pro nesouhlas ANO, ČSSD a KSČM nepovedlo v jednom z dílčích hlasování prosadit, aby bylo schvalování odloženo do pátku. Opozice tak chtěla získat čas na zajištění účasti svých poslanců, kteří se z dnešního jednání omluvili. ANO totiž odmítlo takzvané párování, tedy dohodu, že za nepřítomného člena opozice se kvůli zachování poměru sil ve Sněmovně nebude hlasování účastnit zástupce vládního tábora.

V souvislosti s předčasným ukončením jednacího dne Sněmovna neprojednala ani další předlohy, které měla na programu. Jde zejména o druhé čtení návrhu zákona, který by zavedl registr lobbistů i lobbovaných. Následovat měla novela, jež by dala policistům a celníkům právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Předlohy přijdou na řadu nejdříve ve středu.