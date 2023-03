Sněmovna o důchodech jedná 18 hodin, u řečniště se střídají poslanci SPD

Praha - Sněmovna o míře růstu penzí a způsobu jejího schvalování jedná zatím 18 hodin. U řečniště se dnes ráno po čtyřhodinové noční přestávce střídali zástupci opozičního hnutí SPD. Opakovaně vytýkali vládě, že chce snížení červnové valorizace důchodů a že to chce prosadit ve stavu legislativní nouze. Do debaty bylo stále přihlášeno šest desítek poslanců, tedy téměř třetina členů dolní parlamentní komory, v sále bylo přítomno 90 poslanců. Očekává se, že Sněmovna dopoledne opět přeruší své jednání, aby mohly zasednout sněmovní výbory.

O noční přestávku požádaly po 16 hodinách nepřetržitého jednání opoziční kluby ANO a SPD, které se obstrukcemi snaží schvalování důchodové novely zabránit. Debata byla obnovena v 06:03, kdy se k projevu bez omezení dostal Radek Koten z SPD jako první poslanec bez přednostního řečnického práva. Předtím mohli vystupovat jen řečníci s přednostním právem, ostatní mohli debatovat prostřednictvím dvouminutových poznámek.

O možnost ráno vystoupit přišel bývalý prezidentský kandidát SPD Jaroslav Bašta, který v jednacím sále chyběl. Jeho straničtí kolegové pak opakovali, že pro zrychlené schvalování novely nejsou splněny zákonné podmínky. "Znova některé věci si zopakujeme, protože opakování je matka moudrosti," uvedl své vystoupení Zdeněk Kettner. Jan Síla obvinil koalici z "vykalkulované" snahy prosadit úpravu až po prezidentských volbách a ukázat, jak vláda umí zamést s nepohodlnou opozicí. Vláda o zrychlené projednání požádala kvůli hrozbě značných hospodářských škod, tedy zvýšení výdajů na důchody o desítky miliard korun.

Schůze Sněmovny ke spornému vládnímu návrhu začala v úterý v 10:00 a pokračovala bez přestávky do dnešních O2:00. O rekord se postaral předseda SPD Tomio Okamura, který mluvil bez přestávky sedm hodin. Před půlnocí debata sklouzla opět do slovních rozepří vedených formou nejvýše dvouminutových faktických poznámek, které podle jednacího řádu slouží k reakci na průběh rozpravy. Opozice tvrdí, že pro projednávání návrhu ve zkráceném řízení není důvod a hrozí ústavní stížností, pokud vláda důchodovou novelu prosadí.

Stav legislativní nouze vyhlásila na žádost vlády předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Dolní parlamentní komora musí nejprve potvrdit, zda podmínky pro zrychlené projednání trvají. Zatímco Okamura navrhl stav legislativní nouze zrušit, předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) navrhl omezit stav legislativní nouze tak, aby skončil ke konci dnešního dne.

Opoziční řečníci obviňovali vládu, že o nutnosti mimořádné valorizace důchodů věděla předem, ale vyčkávala kvůli výsledku prezidentských voleb. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to odmítá. Rozhodujícím impulzem pro vládní návrh podle něj byla až čísla o lednové inflaci, která zveřejnil Český statistický úřad 10. února. Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.