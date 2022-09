Sněmovna nevyhověla snaze ANO a SPD debatovat o sociálních dopadech krize

Praha - Sněmovna podle očekávání neschválila program mimořádné schůze, na níž chtěla opoziční hnutí ANO a SPD debatovat o sociálních dopadech současné krize na obyvatele. Poslanci vládní koalice posléze neumožnili ani konání další mimořádné schůze, na níž chtěli poslanci ANO projednat své návrhy na vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům, na zvýšení rodičovského příspěvku a na růst příspěvku na mobilitu lidem se zdravotním postižením. Obě jednání poslancům zabrala zhruba 1,5 hodiny.

Zástupci všech sněmovních frakcí se předem dohodli, že k návrhům programu schůzi vystoupí vždy po jednom představiteli obou opozičních hnutí a k sociálním předlohám ANO také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr vypočítal dosavadní kroky vlády v sociální sféře a vinil poslance ANO, že za předchozí vlády předsedy hnutí Andreje Babiše nehlasovali pro mnohé sociální návrhy tehdy opozičních lidovců. "Dneska přicházíte a sázíte jeden návrh za druhým," prohlásil Jurečka. Jen příští rok by podle něho prohloubily rozpočtový schodek o více než 550 miliard korun. Jurečka také řekl, že zatímco k letošnímu lednu činil poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě 41 procent, k lednu 2023 to bude 46,9 procenta.

Poslanec ANO Aleš Juchelka návrhy hnutí hájil a prohlásil, že politikou současného kabinetu je hnát lidi do dávkového systému. Vláda podle něho dokázala v souvislosti s energetickou krizí "hloupě zpolitizovat" i svetr. "Sociální smír je důležitou součástí demokracie," zdůraznil Juchelka. Kabinet sice podle něho některé kroky dělá, charakterizoval je jako "hlazení po srsti". "Nemáte koule do toho kopnout," prohlásil. Lídr SPD Tomio Okamura vysvětloval návrhy SPD k prorodinné politice a vyčítal Jurečkovi, že "je nečinný". "Vláda Petra Fialy (ODS) uvrhuje další statisíce a statisíce občanů do chudoby," prohlásil.

K návrhu programu schůze k sociálním dopadům krize na obyvatele vystoupili pouze předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová a Okamura, který se znovu soustředil na kritiku vládních kroků proti inflaci a růstu cen energií. "Takhle špatná situace tu ještě nebyla," poznamenal Okamura ke stavu společnosti. Postěžoval si, že Sněmovna zatím neprojednala žádné návrhy zákonů, kterými by SPD chtělo situaci řešit.

Schillerová poukázala na to, že letní období "pro většinu českých domácností bylo létem chudým". Mluvila o nárůstu spotřebitelských cen o desítky procent a inflaci přesahující 17 procent. Domácnosti jsou podle Schillerové na pokraji finančních možností a žijí z úspor, které našetřily za minulé vlády. Vládní pětikoalice při řešení této situace zaspala, jediným pozitivem je nízká míra nezaměstnanosti, která je zásluhou politiky vlády ANO, uvedla exministryně financí. "Choďte mezi lidi, přestaňte vysílat signály a nevymlouvejte se na peníze. Pojďte řešit sociální problémy občanů," vyzvala vládní politiky Schillerová.