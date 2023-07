Sněmovna nerozšířila okruh bývalých komunistických prominentů, jimž klesne penze

Praha - Sněmovna nerozšířila okruh prominentů někdejšího komunistického režimu, kterým se příští rok sníží důchody. Odmítla dnes pozměňovací návrh Jiřího Maška (ANO) k vládní penzijní novele, podle kterého se mělo krácení týkat také představitelů tehdejší Československé strany lidové a Československé strany socialistické. Schválená předloha zpřísňuje podmínky předčasných důchodů, zpomaluje řádné valorizace a nahrazuje mimořádné valorizace při vyšší inflaci dočasným přídavkem.

Maškův pozměňovací návrh obsahoval legislativní chyby. Sněmovna odmítla hlasy koalice nejprve jeho celkovou opravu a následně i úpravu v původní podobě.

Československá strana lidová, tedy předchůdkyně současné KDU-ČSL, a Československá strana socialistická tvořily za socialismu spolu komunistickou stranou a dalšími organizacemi Národní frontu. "Exponenti těchto stran úzce spolupracovali a byli páteří minulého systému," zdůvodňoval Mašek svůj pozměňovací návrh. Krácení penzí komunistických prominentů po více než 30 letech od pádu bývalého režimu nepokládá za smysluplné, jeho návrh, jak uvedl, měl ale přispět k větší spravedlnosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už na dřívější na schůzi sociálního výboru uvedl, že například členů někdejších vlád se snížení týká bez ohledu na stranickou příslušnost. Ze stranických funkcionářů se omezuje na bývalou komunistickou stranu kvůli tomu, že její ústřední výbor byl tehdy podle ministra hlavní vedoucí silou státu.

Snížení starobních penzí prominentů bývalého komunistického režimu bude návrhu skupiny koaličních poslanců v čele s Jurečkou, jak byl přijat loni, činit 300 korun procentní výměry důchodu za každý i započatý rok výkonu některé z funkcí vymezených zákonem. Má se dotknout kolem 3000 lidí. Méně peněz by okruh bývalých komunistických funkcionářů dostával podle předlohy od března 2024. Krácení by mělo podle zdůvodnění "hrát symbolickou roli", cílem podle nich není znatelný propad životní úrovně. Má jít podle nich o přiměřenou sankci za to, že dotyční lidé v minulosti vykonávali činnosti, které významně podporovaly tehdejší režim.

Snížení se bude týkat například členů nebo kandidátů ústředního výboru komunistické strany, předsedů tehdejšího Parlamentu i národních výborů, generálních a hlavních vojenských prokurátorů, vybraných vojáků a policistů ve vysokých hodnostech a členů Hlavního štábu Lidových milicí. Výjimku budou mít mimo jiné lidé, kteří byli později rehabilitováni. Seznam prominentů vypracuje Ústav pro studium totalitních režimů. Důchod komunistických funkcionářů neklesne po snížení podle podkladů pod částku, do níž se naopak dorovnává důchod účastníkům odboje a odporu proti komunismu.