Sněmovna nehlasovala o rozšíření EET, koalici chyběly hlasy

Praha - Sněmovna se v úterý nedostala k hlasování o vládním návrhu na rozšíření elektronické evidence tržeb na další obory podnikání. Předlohu vetoval Senát a pro jeho přehlasování potřebovala vládní koalice alespoň 101 poslanců. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla po schůzi novinářům, že koalici chyběli poslanci. Hlasovat by se podle ní mělo v úterý 24. září. Opozice EET od počátku kritizuje a nesouhlasí ani s jejím rozšiřováním.

O pětiminutovou přestávku na poradu požádal před závěrečným hlasováním nejprve klub ANO a po něm si o 15 minut zažádal klub ČSSD. Jednání Sněmovny tak pro dnešek skončilo.

"Vládní koalice vypadá po dnešku opravdu tragikomicky. Dnes nedokázala najít 101 pro svou vlajkovou loď EET a byla nucena sama obstruovat vlastní návrh," komentoval jednání na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek od mikrofonu obvinil vládní poslance, že nechtějí pracovat, dělají obstrukce a přitom z nich obviňují opozici. "Měli byste se stydět," vzkázal jim.

Ministryně Schillerová v rozpravě zopakovala, že hlavním cílem EET je narovnání podnikatelského prostředí. Není podle ní důvod ponechávat zbylé segmenty trhu mimo EET nebo evidenci rušit. "Decimace podnikání se nepotvrdila," prohlásila na adresu odpůrců. "Vytvořili jsme z EET nepřiměřené politikum a dnešní den nemá být ničím jiným než smutnou oslavou tohoto politikaření," řekla. Cíle evidence se podle ní naplňují a roste i její podpora u veřejnosti.

Výsledek úterního jednání považuje ministryně za velkou škodu, protože Sněmovna byla nejblíže hlasování. "Chyběli nám koaliční poslanci. Ano, je to tak. Nebudu to zastírat. Ale my jsme si to teď vyjasnili. Ještě si to v pondělí řekneme na koaliční radě," řekla novinářům.

Někteří opoziční poslanci evidenci tržeb opět kritizovali stejně jako při všech předchozích projednáváních. "EET není totiž jenom nástrojem na vydávání účtenek, jak se to snaží zástupci vlády a ministerstva financí veřejnosti prezentovat. Je to nástroj on-line kontroly a sledování podnikatelů zasahující významně do svobody podnikání," prohlásil poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) označil zákon za nedomyšlený. EET podle něho podnikatelům nepřináší nic navíc. "Výnosy EET si vláda nepokrytě vymýšlí," řekl. Třetí a čtvrtou vlnu EET podle něj není navíc možné ani zkontrolovat, například u řemeslníků. Z EET se stal symbol toho, že stát se soustřeďuje na šikanu malých podnikatelů a kašle na kontrolu těch velkých, míní. "Je úsměvné chtít narovnávat podnikatelské prostředí další regulací," řekl Jan Skopeček (ODS). Podnikatelské prostředí je podle něj pokřiveno zásahy státu do podnikání a množstvím regulace.

Vládní novela rozšiřuje evidenci tržeb na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Půjde třeba o řemeslníky, kadeřníky nebo advokáty. Některé služby a zboží, například vodné a stočné nebo audioknihy, se přesouvají do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.