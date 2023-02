Sněmovna nedospěla k hlasování o sporných změnách ve výběru radních ČT a ČRo

Praha - Sněmovna dnes nedospěla k hlasování o navrhovaných změnách ve výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Debata trvala zhruba 4,5 hodiny, podobně jako při předchozích sněmovních projednáváních vládní novely ji provázela kritika z řad opozice. Opoziční hnutí ANO pohrozilo, že se v případě přijetí předlohy obrátí na Ústavní soud a na Evropskou komisi. Její schvalování by mohlo pokračovat v dolní komoře v pátek.

Do volby radních ČT a ČRo zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Počet televizních radních se má v této souvislosti zvýšit o tři na 18. Zpřísnit se má také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů.

Opoziční zástupci opět vinili vládní tábor ze snah o ovládnutí dvojice veřejnoprávních médií a dávali změny do souvislosti s letošní volbou nového generálního ředitele ČT. Koaliční politici naopak tvrdí, že cílem novely je posílit odolnost České televize a Českého rozhlasu.

"Nechci veřejnoprávní média, která budou poklonkovat tomu, kdo vládne," řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Posílení nezávislosti a stability médií veřejné služby vidí zejména v tom, že nově nebude možné odvolat rady jako celek, ale jen jejich jednotlivé členy. Naopak předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura téměř shodně uvedli, že za novelou stojí snaha koalice ovládnout ČT a ČRo. "Zákonem zavádíte moresy, které sami kritizujete, pokud se dějí v jiných zemích, například v Maďarsku," poznamenala Schillerová. "Je to další útok na demokracii a názorovou pluralitu," prohlásil o předloze Okamura. Poslanci z řad ANO se také pozastavovali nad spěchem při prosazování předlohy. Koalice podle nich chce, aby byla přijata ještě do volby generálního ředitele ČT.

Zástupci vládního tábora se vůči opozičním výtkám ohradili. Podle šéfa klubu TOP 09 Jana Jakoba předloha zvyšuje nezávislost veřejnoprávních médií na politické moci i tím, že rady nebudou tolik závislé na aktuálním složení Sněmovny. Obdobně se vyjádřil také Jan Lacina (STAN). "Sněmovní kapři si mají vypustit svůj rybník a některým kaprům ve Sněmovně se to prostě nelíbí," míní.

Případné podněty Ústavnímu soudu a Evropské komisi ohlásila za ANO poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Odlišný proces volby radních v obou parlamentních komorách by podle ní mohl porušit ústavně zaručenou rovnost lidí při volbě do veřejných funkcí. Navrhovaná omezení u navrhujících organizací by podle Pokorné Jermanové mohla být v rozporu s unijním právem o audiovizuálních mediálních službách. Baxa k tomu podotkl, že novela podstoupila úpravy podle připomínek Legislativní rady vlády a rada žádné další neústavní rysy neurčila. "Akceptuji to, že jste si nechala tento těžký kalibr včetně toho, že hnutí ANO podá ústavní stížnost na neústavnost zákona, až na třetí čtení," poznamenal.

Sněmovní debata se týkala i údajného Lacinova střetu zájmů, jehož kavárenská společnost měla podle Pokorné Jermanové objednávky od ČT. Podle Laciny kavárna funguje v budově Nové scény Národního divadla a pravděpodobně jde o fakturu za občerstvení při televizním festivalu Zlatá Praha. "Necítím se v tomto ohledu být ve střetu zájmů," zdůraznil poslanec, jenž byl zpravodajem novely.

Poslanci ANO neuspěli s návrhy na odročení schvalování předlohy do září nebo na příští rok. Sněmovna ji projednává v závěrečném kole na mimořádné schůzi svolané z podnětu koaličních poslanců, když opozice zablokovala finální debatu o novele na minulé řádné schůzi. Do řádné diskuse se aktuálně hlásilo 12 poslanců.