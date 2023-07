Sněmovna nedokončila schvalování změn v penzích

Praha - Sněmovna dnes nedokončila schvalování sporných vládních změn v penzích, bude pokračovat v pátek. Novela i koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) znovu čelily opoziční kritice. Předloha přinese zpřísnění pravidel předčasných důchodů a zpomalení řádných valorizací penzí. Nahrazuje také nynější pravidla mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem.

Vládní koalice počítá s pokračováním jednání v pátek, případně ve středu a pátek dalšího týdne. Normu chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) prosadit nejpozději do konce července. Novinářům ve Sněmovně řekl, že pokud bude opozice hodiny a hodiny blokovat třetí čtení, může koalice prosadit pevný termín hlasování.

"Pokud myslíme vážně na budoucnost našich dětí a vnoučat, je nutné, abychom k těmto změnám přistoupili," řekl Jurečka v úvodním slově k celé důchodové reformě, jejíž stěžejní část by měli zákonodárci dostat k projednání příští rok. Půjde podle něho o stabilizaci důchodového systému, aby v roce 2050 nebyl v ročním deficitu vyšším než 350 miliard korun v současné hodnotě peněz. Nynější novela má podle ministra zabránit zejména tomu, aby se opakovala situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku.

Vládní návrh bude v závěru nynějšího závěrečného čtení čelit pravděpodobně neúspěšné opoziční snaze o zamítnutí. Předseda SPD Tomio Okamura dnes oznámil, že hnutí bude žádat o opětovné projednání předlohy ve druhém čtení, aby bylo možné znovu probrat pozměňovací návrhy. "Současný návrh Fialovy vládní pětikoalice znamená okradení současných i budoucích důchodců," řekl. Poslanci ANO a SPD prosazují zejména úpravy spočívající v ponechání všech či aspoň některých valorizačních parametrů nebo podmínek pro předčasné penze v nynější podobě.

Po Okamurově přednostním vystoupení zněly v krátkých poznámkách kritické reakce na Jurečkův projev. "Nestrašte lidi, že nebude na penze, Je to nesmysl," uvedl Hubert Lang (ANO). Podle jeho kolegyně z hnutí Bereniky Peštové vláda "odrbe" důchodce a lidé, kteří by chtěli do penze předčasně, se do něj "skoro nepodívají". Na běžnou debatu se dnes nedostalo, zákonodárci z opozice aktuálně do ní podali desítku přihlášek.

Sněmovna se ke schvalování předlohy dostala po 3,5 hodině od ranního zahájení dnešního jednání. Přes poledne se protáhla kritická přednostní vystoupení pětice zástupců ANO a SPD v čele s předsedy Andrejem Babišem a Okamurou. Babišovu projevu dominovala kritika nynějšího koaličního kabinetu Petra Fialy (ODS) a vyzdvihování činnosti předchozí vlády, kterou lídr ANO vedl. Okamura se věnoval třeba růstu cen, přístupu k Ukrajině po ruské vojenské invazi a migraci.

Zákony může Sněmovna schvalovat podle jednacího řádu jen o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00. Vyhrazení jiných hodin může opozice zablokovat.

Dnes odpoledne pak začali poslanci schvalovat česko-americkou obrannou smlouvu, proti níž vystupuje jen SPD. Na Malostranském náměstí u sněmovních budov protestuje od dopoledne proti přijetí dohody několik desítek jejích odpůrců. K vystupujícím na demonstraci patřili předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a poslanec SPD Jiří Kobza, který uvedl, že po zkušenosti z historie nechce žádné další devótní dokumenty. SPD a Trikolora uzavřely v polovině června dohodu o spolupráci ve volbách v příštím roce, tedy pro hlasování o novém obsazení Evropského parlamentu, třetiny Senátu a krajských zastupitelstev.