Sněmovna nedokončila schvalování zakotvení objemu peněz na platy učitelů

Praha - Sněmovna dnes nedokončila schvalování zákonného zakotvení objemu peněz na platy učitelů. Opoziční poslanci vyčítali koalici zúžení garance, když podle původního vládního návrhu by ji měli mít všichni pedagogičtí pracovníci. Podle zpravodaje Pavla Klímy (TOP 09) však jde o zprávu, že za katedrou je jistota slušného výdělku. Závěrečné kolo debaty by mělo pokračovat v pátek, přihlášeno bylo ještě sedm zákonodárců.

Celková výše peněz na platy učitelů má podle úpravy skupiny koaličních poslanců činit od příštího roku "v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství". Původní vládní návrh předpokládal stanovování objemu peněz na platy pedagogických pracovníků na nejméně 1,404násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová mluvila o "náhlém obratu vládní politiky" a o "klasickém pětikoaličním podrazu". Kabinet podle ní nebyl schopen ušetřit na vlastním provozu ani korunu a vybral si další oběť. "Deklarovaná priorita vzdělávání bere za své," uvedla.

Nesouhlasné reakce z řad koalice pak vyvolalo vystoupení Jany Berkovcové (ANO), podle níž koaliční návrh dává několika desítkám tisíc pedagogických pracovníků najevo, že jsou jen "druhá jakost, druhá kategorie". Sněmovna bude patrně v pátek hlasovat o návrhu jejího kolegy z hnutí Karla Raise o vrácení předlohy k novému projednání ve druhém čtení, aby podle něho bylo možné nalézt shodu.

Nové nastavení souvisí se změnou programového prohlášení vlády. Nesouhlasily s ním školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují. K další pedagogickým pracovníkům patří vychovatelé, asistenti, speciální pedagogové a školní psychologové. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) dnes zdůraznil, že vláda bude muset peníze na zvýšení jejich platů najit a také je najde. "Chápeme, že ve škole jsou velmi důležití," uvedl. Předseda lidoveckých poslanců Marek Výborný podotkl, že učitelé budou jedinou skupinou, která bude mít zákonnou garanci odměn.

Zaručený objem platů bude podle zdůvodnění koaliční úpravy stanovený na danou školu podle vykázaného počtu učitelů i dalších pedagogických pozic. "Zůstává plně v kompetenci ředitele školy, jak tento garantovaný objem platů v rámci tarifní a nadtarifní složky platu rozdělí," uvedli autoři.

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali hrubou měsíční odměnu ve výši 48.204 korun. Plat jim tak meziročně vzrostl o 0,8 procenta. Oproti roku 2017, kdy nastoupila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), pedagogům výplata stoupla o 52,8 procenta. Vyplývá to z informací, které dnes na dotaz ČTK poskytlo ministerstvo školství. Do dat nejsou započteni vysokoškolští pedagogové.

Novela také zavádí pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Vysokoškoláci budou moci učit podle předlohu po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách jako kvalifikovaní pedagogové i bez učitelského vzdělání.

Poslanci se dnes nedostali projednání dalších dalších předloh v závěrečném kole. Jde například o ochranu oznamovatelů protiprávního jednání a o změnu podmínek pro nárok na levnější telefonování pro chudší obyvatele. V souladu s předpoklady Sněmovna neprojednala ani návrh na odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.