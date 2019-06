Sněmovna nedokončila schvalování úhrad konopí z pojištění

Praha - Sněmovna dnes nedokončila schvalování novely, která by zavedla hrazení většiny ceny léčebného konopí ze zdravotního pojištění a sdílení údajů o předepsaných lécích. Poslanci se přeli zejména o to, zda by měl systém lékového záznamu počítat se souhlasem pacienta automaticky, nebo by jej pacient musel udělit. Hlasování o předloze se uskuteční nejdřív v pátek.

Vládní předloha by pacientům dala právo zakázat vstup lékařům do databáze léků, které mají předepsané. Občanští demokraté a Piráti prosazují opačný postup, tedy aby si lékaři nebo lékárníci museli vyžádat aktivní souhlas pacienta. Zdravotnický výbor už dřív jejich úpravu nepodpořil.

Ošetřující lékaři a lékárníci mají získat přehled o všech lécích, které má pacient předepsané, v návaznosti na elektronické recepty. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče by mělo podle vlády zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. "Pacienti si to zaslouží, půjde o výrazný posun dopředu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lékový záznam by mohl zamezit duplicitnímu předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech.

Úprava o léčebném konopí předpokládá, že pojišťovny by dávaly nejvýše na 30 gramů pro jednoho pacienta měsíčně 90 procent jeho ceny. Piráti patrně narazí s návrhem, aby úhrada byla stoprocentní a měsíční hranice vzrostla na 180 gramů.

Asi 70 vybraných lékařů konopí předepisuje například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou nebo AIDS. Většina pacientů je má na chronickou bolest, na niž nezabírají jiné léky.