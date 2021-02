Sněmovna nedokončila schvalování nových pravidel kurzarbeitu

Praha - Sněmovna dnes nedokončila schvalování nových pravidel kurzarbeitu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) opět kritizovala jejich podobu, která získala podporu sociálního výboru. Sněmovní finále by mělo pokračovat na mimořádné schůzi, jejíž vyvolání ohlásila bez bližších podrobností místopředsedkyně sociálnědemokratické frakce Kateřina Valachová.

Sněmovna má dva celkové pozměňovací návrhy původní vládní verzi pravidel. Maláčová podporuje ministerskou úpravy podanou Romanem Sklenákem (ČSSD). Sociální výbor ale podpořil pravidla sepsaná poslankyněmi ANO a KSČM Janou Pastuchovou a Hanou Aulickou Jírovcovou. Kurzarbeit v této podobě by byl podle Maláčové jen teoretickým nástrojem a nepomohl by. "Nebude v praxi realizovatelný," uvedla. Sklenákův návrh má podporu zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců, připomněla ministryně.

Na úpravě poslankyň ANO a KSČM kritizovala Maláčová mimo jiné to, že vláda by kurzarbeit spouštěla bez konzultace s tripartitou a podpora by tak nemusela být dostatečná. Zařazení konkrétního podniku do programu by nemělo jasná pravidla, rozhodoval by úředník úřadu práce, pokračovala. Podnik by navíc nejprve musel mzdy vyplatit, až následně by žádal stát o podporu, uvedla. V případě Sklenákova ministerského návrhu by tomu bylo naopak a firma by tedy nemusela mít volnou hotovost, dodala.

Pastuchová už při jednání sociálního výboru zdůraznila, že za svým pozměňovacím návrhem stojí. Zajistí podle ní, že kurzarbeit bude jednoduchý a nedotkne se zaměstnanců. Aulická Jírovcová tehdy poukazovala mimo jiné na minimum administrativní zátěže a na to, že zaměstnanci budou dostávat peníze v obvyklém výplatním termínu.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda původně plánovala zavedení nových pravidel už od loňského listopadu, nebyla na nich ale shoda. Nebudou platit ani od března, jak se o tom mluvilo později.