Sněmovna nedokončila finální debatu o změnách v exekucích

Praha - Sněmovna dnes nedokončila finální debatu o změnách v exekucích. Pokračovat bude v pátek. Ve hře je opět mimo jiné zavedení místní příslušnosti exekutorů, ústavně-právní výbor jeho schválení ale už dřív nedoporučil. K vládní předloze se sešlo pět desítek pozměňovacích návrhů.

Pro teritorialitu se v diskusi vyslovili poslanci vládní ČSSD i opozičních SPD, KDU-ČSL a STAN, byť například lidovec Marek Výborný upozornil na to, že není samospasitelná. "Podporujeme čistou teritorialitu, doufám, že se pro ni nalezne široká podpora," řekl za Starosty Jan Farský.

Naopak poslanec ANO Patrik Nacher míní, že místní příslušnost se stala "posvátnou krávou", exekuce z minulosti ale nevyřeší. "Potřebujeme pomoci poctivým dlužníkům, ale i poctivým exekutorům hned. Ne za deset nebo 15 let," zdůraznil.

Nacher své vystoupení ve vymezeném čase nestihl dokončit. Po něm je do debaty přihlášeno dalších pět poslanců.

Sněmovna by podle doporučení výboru měla schválit zastavování bezvýsledných dlouholetých exekucí, ale v jiné podobě, než navrhla vláda. Zřejmě také částečně omezení zabavování movitých věcí a v případě nižších dluhů bude mít dlužník právo je hradit podle splátkového kalendáře.

Z úprav mířících na dluhy z minulosti mají v dolní komoře šanci dvě.. Dlužníkům vůči státu a dalším veřejným institucím by mohlo stačit splatit v exekuci jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení. Mohly by se také zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Věřitelé by získali část pohledávky zpět od státu ve formě daňové úlevy a exekutorům by stát uhradil část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Z vládní předlohy pravděpodobně zmizí jedna ze stěžejních částí. Týká se soustřeďování exekucí na jednoho dlužníka u exekutora, který zahájil první z nich. Vláda si od změny slibovala snížení nákladů řízení. Sněmovna se asi postaví proti zavedení povinné zálohy, kterou by věřitel musel skládat na úhradu nákladů hned na začátku exekuce. Záloha by měla vést věřitele podle vládního zdůvodnění ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena.

Z vymožených peněz by se podle výborových úprav měla splácet nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok. Mohlo by se snížit penále u dluhů na zdravotním a sociálním pojištění. Sněmovna by mohla schválit i některé další drobnější změny. Jde například o povinnost exekutora nahrávat telefonní hovory týkající se exekučního řízení a rozsahu údajů zapisovaných do centrální evidence exekucí.