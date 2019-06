Sněmovna může jednat o nedůvěře vládě i po půlnoci

Praha - Sněmovna bude jednat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD případně i po dnešní půlnoci, debatu přerušovat nebude. Dospěje tedy také k hlasování. Vyplývá to z vyjádření předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO), jenž poukázal na výklad trvání jednacího dne. Nikdo z poslanců proti tomu nic nenamítal.

Sněmovna si už dopoledne odhlasovala, že bude moci jednat i po 21:00. "Máme z minulosti zavedený výklad, který nebyl rozporován, nebyl napaden, že jednací den začíná v 09:00 a může končit až v 08:59 následujícího dne," uvedl Vondráček. Pouze v případě zákonů se zavedla praxe, že Sněmovna pro jistotu rozhoduje o tom, že o nich může jednat a hlasovat i po půlnoci, podotkl.

Místopředsedkyně nejsilnějšího opozičního klubu ODS Jana Černochová podotkla, že dopolední návrh na možnost jednat a hlasovat i po 21:00 byl zamýšlen tak, jak prezentoval Vondráček.

Poslanci debatují o nedůvěře vládě 11. hodinu. Přihlášeno je ještě 12 poslanců, přičemž mnohé projevy vyvolávají krátké faktické poznámky.

Schůzi vyvolala pětice opozičních stran v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Kabinet tolerovaný KSČM s největší pravděpodobností hlasování přečká. Opozice nedá dohromady potřebných nejméně 101 hlasů.

Babiš: Návrh na svržení vlády je pokus o destabilizaci ČR

Opoziční snaha o svržení menšinové vlády ANO a ČSSD je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) legitimní nástroj politického boje, ale nerozumí jí. Ministerský předseda dnes ve Sněmovně řekl, že návrh na vyslovení kabinetu chápe jako pokus o destabilizaci Česka. Není podle něho žádný důvod, aby podal demisi, kabinet má podle premiéra výsledky. Babiš věří tomu, že kabinet vydrží do konce volebního období. SPD vládu nepodpoří, navrhuje kabinet odborníků bez ČSSD. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) Babiš ve vztahu k holdingu Agrofert v podstatě postupoval v souladu s českým zákonem o střetu zájmů.

Schůzi k vyslovení nedůvěry vládě vyvolala pětice stran v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. "Beru to jako pokus o destabilizaci naší země, to je proti zájmům občanů naší republiky, to je proti zájmům všech," prohlásil Babiš. Pád kabinetu by podle něho vedl k ochromení Česka. Opozici premiér nařkl z toho, že stupňuje napětí, vnáší mezi obyvatele nejistotu a chce Česko poškodit. "Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako v tomto období," uvedl Babiš, podle něhož jde i o zásluhu hnutí ANO.

Premiér se ohradil proti tvrzením, že působí nějaký problém, i proti předběžným auditním zprávám. Zdůraznil, že když skupinu Agrofert převedl v únoru 2017 do svěřenských fondů, postupoval podle práva. "Střet zájmů žádný není, protože jsem postupoval podle zákona," řekl Babiš.

Vrátil se také k případu evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, v níž mu hrozí obžaloba. Zopakoval, že jde podle něho o účelové trestní stíhání. K údajné spolupráci s někdejší komunistickou Státní bezpečnostní (StB) Babiš uvedl, že u slovenských soudů třikrát vyhrál a pak Ústavní soud uvedl, že žaloval nesprávnou instituci. "Já jsem nic neudělal a vyhraju to na tisíc procent," prohlásil Babiš.

V reakci na masivní demonstrace proti premiérovi, ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a za nezávislost justice Babiš uvedl, že Benešová je odbornice a bojovnice proti korupci a klientelismu a justice nezávislá je. "Neexistuje, že bychom někde do něčeho zasáhli," řekl.

"Není důvod, aby vláda skončila. Naopak vláda se má čím pochlubit," pokračoval premiér, který avizoval, že jeho ministři budou před poslanci prezentovat své výsledky. Odmítl možnost předčasných sněmovních voleb.

V rozpravě vystupují ministři za ANO a u řečnického pultu se střídají s představiteli opozice. Zatímco ministři vládu hájí a předvádějí její úspěchy, opozice vládu kritizuje. Zatím vystupují řečníci s přednostním právem, na řadové poslance zatím nedošla řada. Do rozpravy se jich hlásí dvě desítky. Sněmovna si již dopoledne odhlasovala, že může jednat až do půlnoci.

Babiš ve vztahu k holdingu Agrofert podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) v podstatě postupoval v souladu s českým zákonem o střetu zájmů. Vlastně není co řešit, řekla ministryně ve Sněmovně při projednávání žádosti opozice o vyslovení nedůvěry vládě, jejímž důvodům je právě údajný Babišův střet zájmů. Na adresu svých kritiků někdejší státní zástupkyně řekla, že si některé z nich pamatuje z odposlechů.

"Pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval od nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřenských fondů," řekla Benešová. "Mám za to, že učinil zadost českému právu a není co vlastně řešit," poznamenala.

Babišův střet zájmů kvůli unijním dotacím pro Agrofert vyplývá i z předběžného auditu Evropské komise. Benešová k tomu uvedla, že viděla hodně auditů a některé byly hodně špatné a musely se opravovat. V případě aktuálního auditu, který se týká Babiše, hodlá počkat na oficiální český překlad. "Stanovisko (k němu) budou vypracovávat úředníci, které jsem zdědila, a já budu respektovat jejich závěr," slíbila ministryně, která se funkce ujala krátce poté, co policie navrhla Babiše obžalovat pro podezření z podvodu a poškozování finančních zájmů EU.

Benešová uvedla, že takzvaný lex Babiš se jí nelíbil od začátku, je podle ní diskriminační a v rozporu s evropským právem. V době schvalování novely byla Benešová poslankyní za ČSSD. Dneska připomněla, že prezident Miloš Zeman normu napadl u Ústavního soudu, který o jeho stížnosti dosud nerozhodl.

Benešová zdůraznila, že na ministerstvo nepřišla ohýbat právo, ale posílit justici. "Nejsem rudá Marie, nikdy jsem ve straně nebyla," uvedla k další z námitek kritiků jejího jmenování. "Ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuju z telefonních odposlechů," poznamenala ministryně s úsměvem. Garantovala, že současná vláda nepřistoupí k výměně vedoucích státních zástupců, ačkoliv i to bylo jednou z obav po výměně v čele ministerstva.

Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy by měl Babiš odstoupit z funkce premiéra, protože jeho výroky nezaručují, že se podvolí nezávislému vyšetřování svých kauz a nebude jej ovlivňovat. Fiala to uvedl v úvodu mimořádné schůze Sněmovny.

"Tyto audity řekly to, co všichni víme, že král je nahý. Nerozumím, jak toto chcete ignorovat," řekl Fiala provládním poslancům. Podle něj vládní většina ve Sněmovně stojí proti vůli většiny občanů a Babiš zpochybňováním auditů není způsobilý rozeznat, co je správné a "nechápe, v čem spočívá ústavní slib člena vlády".

"Problém je, že předseda vlády nedává záruky, že se podvolí nezávislému šetření, dává najevo, že je ignoruje," prohlásil Fiala. Pokud podle něj premiér obviňuje i orgány Evropské unie, "není způsobilý zvládat situaci, v níž se ocitl".

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) při svém vystoupení před poslanci uvedla, že výsledkem dnešní schůze nebude žádný zákon pro tuto zemi, ale pouze přehlídka konfrontačního politického stylu. Jde podle ní o volební boj uprostřed volebního období. Spolu s dalšími ministry vládu hájila a uváděla její úspěchy.

"Jsem hrdá na to, že svědomí této vlády může být naprosto čisté," prohlásila ministryně. Uvedla, že vláda odvedla pro tuto zemi obrovský kus práce. Kritizovala opozici, pro kterou je podle ní důležitější obsazení míst ve výborech a podvýborech nebo svolávání mimořádných schůzí, obstrukce, exhibice a politikaření. Dnešní polemika podle ní pravděpodobně nepřinese této zemi a jejím občanům nic hmatatelného ani užitečného.

"Dnešní schůze mě však bohužel pouze utvrzuje v tom, že opozici ani tak nezajímá, jak se lidem v naší zemi skutečně žije, ale mnohem více jí jde o rozdmýchávání vášní, politikaření, překrucování ve snaze torpédovat vládu jako celek. Není to fér. Stejně jako není fér zvyšovat plošně daně, dusit ekonomiku, zapomínat na důchodce nebo podporovat hazard," prohlásila.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je Babišova vláda udržovací, neboť problémy řeší podle výsledků průzkumů veřejného mínění. Babiš a jeho vláda prý způsobují "agrofertizaci" Česka, uvedl u řečnického pultíku Bartoš v narážce na holding, který předseda vlády dříve vlastnil.

"K agrofertizaci České republiky dochází systematicky již několik let a jsou to otázky stamilionových veřejných zakázek, je to čerpání dotací, je to obsazování postů spřízněnými lidmi," prohlásil Bartoš.

Předběžné výsledky auditů Evropské komise, podle nichž je Babiš kvůli dotacím pro Agrofert ve střetu zájmů, premiéra přistihly při činu, řekl Bartoš. Podle něj premiér místo demise "všechny osočuje, kope kolem sebe, zpochybňuje závěry tohoto auditu a křičí, že nikdy neodstoupí". Bartoš věří v nezávislé a nestranné vyšetření a soudní rozhodnutí. "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě," dodal.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM charakterizuje zoufalost. Babiš chce podle Výborného řídit stát jako svou firmu a demokracie ho obtěžuje.

"Nechcete řídit stát jako firmu, to byla jen další z vašich lží. Vy chcete řídit stát jako svoji firmu a demokracie vás přitom zdržuje a obtěžuje," řekl lidovecký předseda.

Babišovu pozici označil Výborný za zoufalou, když se podle něho zoufale snaží přesvědčit obyvatele mimo jiné o tom, že skupina Agrofert už není jeho. Podobně se předseda KDU-ČSL vyjádřil o výměně na postu ministra spravedlnosti v době, kdy premiérovi hrozí obžaloba v dotační kauze Čapí hnízdo.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že vláda Andreje Babiše vede Česko po cestě do zaostalosti a používá manipulativní lži. Vyzval vládní ČSSD, aby ještě zvážila, zda trvá na podpoře současného kabinetu. Poukázal na to, že sociální demokraté před deseti lety svrhli tehdejší vládu Mirka Topolánka pro mnohem méně závažnější důvody.

"Před deseti lety byla sociální demokracie mimořádně citlivá na zneužití moci a konflikt zájmů," uvedl Kalousek. Připomenul že současný předseda vlády je trestně stíhán pro podvod a poškozování finančních zájmů EU a podle auditu Evropské komise trvá premiérův konflikt zájmů kvůli unijním dotacím pro Agrofert.

Kalousek se také pozastavil nad vystoupením Babiše a ministrů za ANO, kteří se v projevech se zástupci opozice prostřídali a prý dostali povinný slohový úkol odprezentovat, "jak je dobře a bude ještě líp". Výdaje na státní aparát a na dárky voličům ale podle Kalouska rostou rychleji než ekonomika. "To je cesta do zaostalosti," řekl.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je koaliční tým Andreje Babiše vládou minulosti, nekomunikace a uzavřenosti ve vlastní pravdě, hnutí Starostů ji proto nepodpoří. "Se svojí vládou jste se rozhodl soustředit na fyziologické potřeby lidí, na tu první signální," prohlásil na Babišovu adresu Rakušan.

Lidé podle něj ale mají právo na názor i v době mimo volby. "Nejste premiérem všech občanů, kritiky pohrdáte. Vítěz voleb nebere všechno, nemá patent na pravdu a na správná řešení," uvedl Rakušan.

Pokud Babiš tvrdí, že dělá České republice dobrou reklamu, spoléhá na to, že lidé čtou jen koncernová média, uvedl Rakušan s poukazem na média ve svěřenských fondech, kam premiér kvůli zákonu o střetu zájmů musel své podniky převést. Babišovi také vytkl, že vytváří tlak na veřejnoprávní média nebo že místo vlády odborníků mění ministry jak na běžícím pásu.

Poslanci hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury nepodpoří vládu ANO a ČSSD i kvůli angažmá sociální demokracie, která podle něho prosazuje protinárodní politiku. Okamura při dnešním jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry kabinetu zkritizoval i ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Nazval je demagogickým blokem.

"Vláda neprosazuje programové priority SPD, nikdy jsme jí důvěru nedali a ani dnes ji nepodpoříme," uvedl Okamura. ČSSD podle něho musí z kabinetu odejít, protože podle něho už napáchala dost škod a nadále v tom pokračuje.

Kabinet, ale i další opoziční strany nařkl předseda SPD z toho, že blokují návrhy hnutí například na zavedení obecného referenda, ukončení lichvářských praktik, odvolatelnosti politiků nebo na zákaz islámské ideologie. Vláda podle něho podporuje "všechny negativní trendy bruselské administrativy" i migraci a islamizaci.

Hnutí SPD stále volá po odchodu ČSSD z vlády a po tom, aby byl jmenován kabinet odborníků nominovaných hnutím ANO. "Takovou vládu podpoříme za předpokladu dohody nad prosazením programových návrhů hnutí SPD," uvedl Okamura. Postěžoval si ale také na to, že tento model prosazuje už dva roky a předseda ANO a premiér Andrej Babiš na to neslyší.

Hnutí SPD by podle Okamury nepodpořilo ani kabinet ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, tedy stran, které jednání dolní komory o vyslovení nedůvěry vládě podnítily. Reagovaly na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů.

Z celé schůze se omluvilo šest poslanců koalice

Z celé dnešní schůze se omluvilo šest koaličních poslanců ANO a ČSSD a dva poslanci opozičního hnutí SPD. Dalších devět poslanců z vládního i opozičního tábora se omluvilo z části jednacího dne, na hlasování by měli být přítomni. Sněmovna hned v úvodu schůze svolané z podnětu pětice opozičních stran rozhodla, že bude moci jednat až do půlnoci.

Omluvy na celý den, jak je přečetl předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO), doručili poslanci ANO Andrea Babišová, Michal Ratiborský a Ivo Vondrák a poslanci ČSSD Jiří Běhounek, Kateřina Valachová a Václav Votava (ČSSD). K vyslovení nedůvěry je nutných nejméně 101 hlasů a absence podporovatelů kabinetu nemají na výsledek prakticky vliv.

Z SPD doručili omluvu Radek Koten a Ivana Levová. Proti vládě by tedy mělo hlasovat nejvýše 90 poslanců a menšinový kabinet by měl s podporou KSČM opoziční pokus o svržení přečkat.

Schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu vyvolali ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na střet zájmů premiéra. Babiš má podle návrhu jedné z prověrek stále vliv na svou bývalou skupinu Agrofert a jako premiér také na použití peněz unie. Česku podle předběžné zprávy hrozí to, že by mohlo vracet asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš to odmítá a zdůrazňuje, že Česko nic vracet nebude.

Rakušan vyzval opoziční strany k vytvoření předvolebního bloku

Před dnešní schůzí Sněmovny vyzval předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan k vytvoření předvolebního bloku demokratických politických stran. Po volbách by podle něj nadále existovaly samostatné strany a poslanecké kluby. Rakušan to řekl na dnešní tiskové konferenci. Kdyby se podařilo vytvořit blok alespoň čtyř z pěti stran, které dnešní schůzi svolali, mělo by to smysl, míní. STAN před hlasováním vyjádřil podobné výhrady k menšinové vládě ANO a ČSSD jako Piráti či KDU-ČSL.

Pokud se nepovede svrhnout vládu, musí být podle Rakušana premiér Babiš poražen ve volbách. "Vyzýváme ostatní strany a politické síly, které mají stejný názor, abychom vážně přemýšleli o tom, že při zachování autenticity jednotlivých politických subjektů vytvoříme předvolební blok, který bude schopen nabídnout občanům jasnou alternativu," řekl Rakušan.

"Demokraté by se před volbami měli spojit při tom, že po volbách budou nadále existovat samostatné politické strany a kluby. Nicméně je třeba ukázat, že možnost porazit Andreje Babiše v parlamentních volbách existuje," doplnil šéf STAN. O předvolební spolupráci by podle něj mělo jednat pět stran, které vyvolaly schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu, tedy ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Připomněl, že tyto strany dohromady získaly ve volbách v roce 2017 víc hlasů než ANO a ČSSD.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že před minulými parlamentními volbami jeho strana vyzvala k podobnému kroku. Kdyby se tak stalo, volby by dopadly jinak, a Babiš by nebyl premiérem, míní. "Bohužel některé subjekty daly přednost tomu jít budovat vlastní značku. Nicméně chybami se lidé učí a pokud k tomu bude vůle, my jsme samozřejmě první, kdo je ochoten se o tomto konceptu bavit," řekl Kalousek. Naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se nehodlá na bloku podílet, řekl jeho předseda Tomio Okamura.

Lidovečtí poslanci před dnešním hlasováním rozdají poslancům ANO a ČSSD film Milada kvůli jejich spolupráci s KSČM, která toleruje menšinový kabinet. Na tiskové konferenci to řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Ve čtvrtek to bude 69 let, co byla politička Milada Horáková popravena při politických procesech komunistického režimu.

"Zítra (Ve čtvrtek) je to 69 let od justiční vraždy Milady Horákové. My dnes všem poslancům hnutí ANO a ČSSD před hlasováním rozdáme film Milada s jasným mementem, s jasným poselstvím: K jejímu odkazu se hlásíte, ale s jejími vrahy vládnete," řekl Výborný. "Je to to, na co jsme upozorňovali od počátku, že tato vláda Andreje Babiše (ANO) se opírá o hlasy extremistů a komunistů. Pro KDU-ČSL je to jednoznačně nepřijatelné," doplnil.

Poslanci KSČM se při dnešní schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě zdrží hlasování. Klub se shodl na jednotném postupu, řekl novinářům předseda strany Vojtěch Filip. Zdržení se považuje za aktivní nepodporu návrhu pravicové opozice, který je podle Filipa vytvořením nového období chaosu.

Důvody, proč komunisté nepodpoří svržení menšinové vlády ANO a ČSSD, kterou tolerují, jsou podle Filipa jasné. KSČM se rozhodla pro toleranci za sedmi podmínek, mezi něž patří trvalé zvyšování mzdy a důchodů nebo zdanění církevních restitucí. "Podmínky vyhodnocujeme průběžně s hnutím ANO," řekl Filip. "Jsme přesvědčeni, že návrh pravicové opozice je vytvořením nového období chaosu, protože jsme neslyšeli žádný pozitivní návrh, který by znamenal, že dojde k rekonstrukci vlády, která by měla důvěru," doplnil.