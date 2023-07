Sněmovna může i dnes jednat o konsolidačním balíčku až do půlnoci

Praha - Sněmovna bude moci i dnes jednat o sporném vládním konsolidačním balíčku až do půlnoci na pátek. Rozhodla o tom po obědové přestávce podle dohod širšího vedení dolní komory na návrh koalice. Debata by pak pokračovala od pátečního rána. Stejný postup poslanci zvolili už ve středu, kdy jim diskuse zabrala deset hodin.

Fotogalerie

"Jde nám to docela docela dobře, ale přesto zbývá 39 přihlášených," zdůvodňoval návrh na možnost jednání do půlnoci místo do obvyklých 19:00 předseda poslanců ODS Marek Benda. Jde podle něho o rozumné řešení pro poslance i zaměstnance, aby jednací den končil kolem půlnoci a schůze pokračovala další den ráno. Sněmovna může svým rozhodnutím protáhnout jednací den i přes celou noc až těsně před 09:00 druhého dne.

Pro Bendův návrh podaný za všech pět koaličních klubů hlasovali téměř všichni přítomní poslanci vládního i opozičního tábora.

Dnes poslanci diskutují o opatřeních ke konsolidaci veřejných rozpočtů zatím více než čtyři hodiny. Skoro dvě z nich vyplnila dopoledne pře po vystoupení premiéra Petra Fialy (ODS), který mimo jiné uvedl, že ozdravení veřejných financí je nutnou podmínkou pro prosperitu Česka a navrhovaná opatření nikoho existenčně neohrozí.

Ozdravení veřejných financí je podmínkou prosperity, řekl poslancům Fiala

Ozdravení veřejných financí je nutnou podmínkou pro cestu k prosperitě, jinak by byla ohrožena, řekl dnes ve Sněmovně Petr Fiala při obhajobě konsolidačního balíčku. Předloha podle něho obsahuje vyvážená opatření, která sice logicky nejsou populární, ale nikoho existenčně neohrozí. Jeho vystoupení vyvolalo nesouhlasné reakce poslanců opozičního tábora.

"Přestože opatření jsou závažná, pečlivě jsme se soustředili na to, aby byla sociálně citlivá," zdůraznil Fiala, který také uvedl, že tempo zadlužování státu dané dědictvím socialistického myšlení i populistickým uplácením voličů je jedním z největších problémů Česka a nemůže dál pokračovat. Státní rozpočet podle ministerského předsedy nelze poslat do lázní, aby si odpočinul. "Země musí přistoupit k sérii život zachraňujících operací," řekl.

Vláda musela podle premiéra přistoupit ke zvyšování daní, což ale podle něho kompenzuje snižováním daně z přidané hodnoty na nutné zboží a celková daňová zátěž nepřekročí úroveň roku 2021. "Bez těchto opatření je naše budoucí prosperita ohrožena... S neodpovědným hospodařením je konec," zdůraznil ministerský předseda, jenž označil stav českých financí za katastrofální.

Opatření kabinetu by podle Fialy měly snížit deficit z nynějších 3,5 procenta hrubého domácího produktu na 2,4 procenta v roce 2025. Už příští rok by měl být pod třemi procenty hrubého domácího produktu, uvedl.

Se slibem zastavení zadlužování šly do voleb všechny vládní strany, pokračoval Fiala. Opozice podle něho naopak říká, že žádné úspory nejsou potřeba a navrhuje další výdaje na dluh ve stamiliardách korun. "Velká část opozice si odmítá přiznat, o jak vážné problémy jde," míní premiér.

Balíček není podle něho osamocený krok, je provázaný s chystanou důchodovou reformou a o začátek postupu k modernizaci státu. "Musíme rozsáhle investovat do dopravní infrastruktury, do energetiky, do inovativní ekonomiky, do moderního vzdělávacího systému," dodal Fiala. Nutným předpokladem jsou ale podle něho "záchranné škrty".

Od opozičních poslanců zazněla vyjádření mimo jiné o tom, že Fiala šíří strach a jde proti slibům, že ODS nebude zvyšovat žádné daně. Podle místopředsedy ANO a Sněmovny Karla Havlíčka stav veřejných financí sice není dobrý, ale není ani katastrofální. Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral řekl, že kabinet by měl začít šetřit u sebe. "Vláda jde balíčkem proti lidem," uvedl. Premiér Fiala ale také uvedl, že úspory na chodu státní správy mají dosáhnout 20 miliard korun. Za katastrofální pokládá, jak řekl, to, že Česko stále hospodaří na dluh, byť se podle něho podíl těchto výdajů na dluh za působení jeho kabinetu snížil z pětiny na 13 procent.