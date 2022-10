Sněmovna možná rozšíří nárok na příspěvek 500 Kč k důchodu za vychované dítě

Praha - Sněmovna možná rozšíří nárok na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě a sníží penze exponentům někdejšího komunistickému režimu. Pozměňovací návrhy podali v dnešním druhém čtení k vládní důchodové novele o možnosti předčasného odchodu do důchodu až o pět let bez sankce pro zdravotnické záchranáře. Předloha opravuje už platnou, ale nepoužitelnou úpravu dřívějších záchranářských penzí.

Příspěvek za vychované dítě by měli od příštího roku dostávat podle úpravy skupiny poslanců v čele s Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku potřebnou dobu pojištění. Nynější stav pokládají za nespravedlivý a nerovný, uvedli předkladatelé ve zdůvodnění. Úprava se týká zhruba 46.000 lidí. Další úprava skupiny poslanců kolem Kaňkovského má zamezit krácení takzvaného výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Snížení starobních důchodů prominentům bývalého komunistického režimu o 300 korun za každý i započatý rok ve funkci navrhl spolu s dalšími koaličními poslanci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Krácení by se podle něho týkalo zhruba 3000 lidí a mělo by hrát spíše symbolickou roli, cílem není znatelný propad jejich životní úrovně. Důchod komunistických funkcionářů by ani po snížení neklesl pod určitou hranici.

Nárok na dřívější penzi bez jejího krácení budou mít podle vládní novely členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby. Jde o zhruba 6500 pracovníků. Vláda to zdůvodňuje tím, že jsou vystaveni skoro stále stresu a část z nich i fyzické zátěži. Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba 20 let, by tito pracovníci mohli podle návrhu chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Plný nárok by tak vznikl po zhruba 30 letech práce.

Skupina poslanců v čele s Kaňkovským, ale také skupina poslanců opozičního ANO v čele s Jiřím Maškem navrhly v samostatných pozměňovacích návrzích stanovení délky směny na osm hodin. Délka směn totiž nebyla u jednotlivých záchranných služeb stejná, mohla trvat podle zdůvodnění 12 hodin i 7,5 hodiny. Poslanci ANO také prosazují, aby nárok na odchod do důchodu o pět let dříve vznikl záchranářům po zhruba 25 letech práce.

Předčasné penze pro záchranáře až o pět let přijali zákonodárci už v minulém volebním období s účinností od příštího ledna. Ustanovení ale obsahuje chyby a nelze je využít. Vládní předloha má stav napravit. Dřívější penzi bez krácení částky nyní mají jen horníci z hlubinných dolů.

Zaměstnavatelům by se u záchranářů s právem na předčasný důchod podle vládní novely zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z nynějších 21,5 procenta na 26,5 procenta. Příští rok by odváděli 23,5 procenta.

Sněmovní opozice opět prosazuje razantnější růst příspěvku na mobilitu

Opoziční hnutí ANO a SPD opět prosazují ve Sněmovně razantnější zvýšení příspěvku na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením, a to až na 2200 korun měsíčně. Pozměňovací návrhy podali opoziční poslanci v dnešním druhém čtení vládní novely, která předpokládá růst příspěvku z 550 korun na 900 korun měsíčně. Skupina zákonodárců koalice i opozice navrhla vyšší dotaci na mobilitu pro lidi, kteří se neobejdou bez podpory energeticky náročných dýchacích přístrojů.

Příspěvek na mobilitu se vyplácí zhruba deset let, pobírá jej kolem 260.000 lidí. V prvních letech činil 400 korun, před čtyřmi lety vzrostl o 150 korun. Skupina poslanců ANO v čele s Alešem Juchelkou navrhla zvýšení příspěvku na 2000 korun. Poslankyně SPD Lucie Šafránková nabídla tři možnosti, podle nichž by dotace na mobilitu činila 2200 korun, 1650 korun, nebo 1100 korun za měsíc. V sociálním výboru tyto opoziční návrhy již dříve narazily a plénum je ve sněmovním finále s největší pravděpodobnostní zamítne.

Šanci by naopak mohla mít úprava, podle níž by částka příspěvku na mobilitu pro lidi s podpůrnými dýchajícími přístroji činil 2900 korun měsíčně. "Smyslem je podpořit osoby využívají zdravotnické prostředky, které byly shledány jako nejnáročnější na spotřebu elektrické energie," uvedli předkladatelé v čele s Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL). Zvýšený příspěvek by úřady vyplácely do konce roku 2024, nárok by potvrzovala zdravotní pojišťovna. Zavedení dotace požadovala Národní rada osob se zdravotním postižením.

Vládní předloha také zvyšuje na až půl milionu korun, tedy o 100.000 korun, státní příspěvek na zdvihací plošinu. Růst podle kabinetu odráží zdražení těchto zařízení v posledních dvou letech dané například nedostatkem některých dílů a zvýšením cen kontejnerové dopravy.

Novela upravuje také nárok na otcovskou dovolenou a pohřebné na mrtvě narozené dítě. Zavede úplnou elektronizaci hlášení o karanténě.

korun. V sociálním výboru s těmito návrhy neuspěla. Vládní předloha také zvyšuje na až půl milionu korun, tedy o 100.000 korun, státní příspěvek na zdvihací plošinu. Důchodová novela opravuje dříve přijatou, ale nepoužitelnou úpravu dřívějších záchranářských penzí.

Monopol společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců prosadila Sněmovna v minulém volebním období proti vůli stran nynější vládní koalice. Senátní novela cizineckého zákona má vedle zrušení monopolu zdvojnásobit minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku.

V prvním čtení by měla Sněmovna projednat také úpravu vnitřní struktury Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Na vedení instituce by se měl podílet kolektivní orgán složený z předsedy i dalších členů úřadu. Úřad dohlíží na to, jak politické strany a hnutí plní zákonné požadavky na transparentnost hospodaření.