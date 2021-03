Sněmovna má vládní volební novelu rozjednat v úterý

Praha - Sněmovna má vládní volební novelu, kterou si vyžádal zásah Ústavního soudu, rozjednat za týden v úterý na další mimořádné schůzi. Požádali o ni vládní poslanci. Tento čtvrtek dolní komora projedná také na mimořádné schůzi, jejíž svolání si vyžádala koalice Spolu, odkládanou volební novelu poslanců KDU-ČSL.

Volební pravidla musí poslanci a senátoři doplnit kvůli verdiktu Ústavního soudu, který nedávno zrušil mimo jiné pasáže o přepočtu voličských hlasů na mandáty. Ústavní soud tak učinil kvůli tomu, že zrušené pasáže porušovaly rovnost volebního práva a šance kandidujících uskupení.

Lidovci chtěli, aby Sněmovna projednala jejich novelu v úvodním kole už na únorové schůzi. Zablokovali to především poslanci ANO a SPD. Tato hnutí na rozdíl od ostatních stran a Senátu prosazují nahrazení dosavadních 14 krajů jedním volebním obvodem. S tím počítá i jedna z variant vládní volební novely. S ohledem na odmítavý postoj horní komory je ale mimo hru, jak už připustil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Sněmovna a Senát se musejí na změně volebních pravidel shodnout.

Vládní novela v obou variantách zachovává pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. V případě koalic by podle kabinetu měly být hranice zvýšeny na sedm, devět a 11 procent podle počtu koaličních stran. Zástupci obou komor se minulý týden shodli na tom, že zvýšené limity pro koalice by měly být pouze dva. Předmětem debat je stále mechanismus přepočtu hlasů na mandáty.